Artistas do Garantido e Caprichoso recebem cestas básicas do Governo

Wilson Lima entregou mil cestas | Foto: Divulgação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou, neste sábado (26), os currais dos bois Caprichoso e Garantido, para entregar kits com alimentos aos artistas dos bumbás, em situação de vulnerabilidade social e que tiveram suas vidas afetadas pela pandemia.

A ação ocorreu durante visita do governador ao município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), onde realizou entregas de subsídios e coordenou o mutirão da campanha “Vacina Amazonas”.

“Essa é a nossa identidade, o festival emprega muita gente. Tem gente que trabalha o ano todo se preparando para o festival. Quem poderia imaginar que, em algum tempo, a gente tivesse o Festival de Parintins interrompido. Para você ver o quanto tão grave é a Covid-19. Se tudo der certo e a gente conseguir avançar na vacinação, vamos ter em 2022 o maior festival de todos os tempos”, afirmou o governador.

Wilson Lima foi recebido pela Marujada de Guerra | Foto: Divulgação

Caprichoso

A visita teve início no Curral Zeca Xibelão, casa do Boi-Bumbá Caprichoso. No local, Wilson Lima foi recebido pela Marujada de Guerra ao som de toadas do boi do bairro da Francesa. O governador foi homenageado com a entrega de um troféu simbólico por todo o auxílio prestado ao Festival de Parintins.

Acompanhado da primeira-dama Taiana Lima, o governador Wilson Lima entregou mil cestas com itens como arroz, feijão, óleo, farinha e outros mantimentos, para artistas como o figurinista do Caprichoso, Mundi Lima, que assim como grande parte dos artistas que trabalham nos bastidores dos bumbás, teve sua vida e emprego diretamente afetado pela pandemia.

“É muito importante a ajuda do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima. Hoje nós fazemos parte da maior expressão cultural da região Norte e estamos nessa situação de pandemia, fomos os primeiros a parar no mercado e não sabíamos quando retornaremos. É muito gratificante a participação do governo e outros políticos, que se envolvem direta ou indiretamente conosco, os artistas”, avaliou o figurinista.

Wilson Lima recebeu o título de sócio benemérito do Garantido | Foto: Divulgação

Garantido





No curral do Garantido, mais mil cestas foram entregues para os trabalhadores do Boi da Baixa do São José, que tiveram suas atividades afetadas. O governador Wilson Lima também foi recebido com festa pelos artistas da agremiação e recebeu o título de sócio benemérito do Bumbá.

O diretor-presidente do Garantido, Antônio Andrade, agradeceu o auxílio pelo Governo do Estado às famílias que vivem do Festival de Parintins.

“A gente tem muito a agradecer porque nós vivemos uma situação atípica, bem complicada. Dois anos sem festival é muita coisa para uma cidade como Parintins, que vive de cultura. Os bois, o Festival de Parintins são responsáveis por grande parte dos empregos gerados na ilha e as pessoas estão sem emprego nesse período. Toda ajuda é importante”, destacou.

O artista tribal do Garantido, Afonso Filho, foi um dos beneficiados com uma cesta básica. Apesar do impacto da pandemia na atividade, ele destacou a força do artista parintinense para se manter em momentos difíceis. Otimista, ele espera um grande festival para 2022.

“A gente é artista e está sobrevivendo com todas as formas que o artista tem de sobreviver, estamos conseguindo passar por essa pandemia, que abalou o mundo. Se Deus quiser, ano que vem, tudo normal, a vacina já está funcionando, todo mundo já está sendo vacinado, espero que ano que vem a festa esteja acontecendo, esperamos isso”, declarou o artista.

