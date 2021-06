'Motociata' pró-Bolsonaro em Manaus reúne apoiadores neste domingo

Outras manifestações a favor de Bolsonaro já ocorreram, como uma carreata em maio e outra em abril | Foto: César Gomes

Manaus - Uma ‘motociata’ (manifestação ou demonstração liderada por motos) em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro levou manifestantes à Avenida das Torres na tarde deste domingo (27), em Manaus. Além de motociclistas membros de motoclubes usando jaquetas de couro e adereços afins, compareceram ao evento outros apoiadores e famílias, além de um carro de som que guiava a manifestação. A concentração foi no posto BR da Avenida das Torres, em que diversos apoiadores aglomeraram.



A demanda central da motociata, que ocorre em Manaus, luta pela implementação do voto impresso que, segundo Bolsonaro, proporcionaria maior lisura ao processo eleitoral. O presidente, apesar de não comparecer em Manaus em função da agenda, vem alegando que o voto manual é menos suscetível a fraudes.

Por já ter afirmado que teria vencido no primeiro turno em 2018 se 'não tivesse sofrido fraude', Bolsonaro foi pressionado na última quinta-feira (24) a apresentar provas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Bolsonaro deve estar presente na próxima motociata, prevista para o próximo mês | Foto: César Gomes

Segundo o presidente do movimento 'Direita Amazonas', Silvio Rodrigues, o movimento é nacional e quer pressionar uma contagem pública pós-eleição.



" O evento é nacional com pauta sobre o "Voto Impresso Com Contagem Pública Total dos Votos, e é uma prévia da 'motociata' oficial, que ocorrerá no mês que vêm com a presença do presidente Bolsonaro " , garantiu Rodrigues.

Outro apoiador de Bolsonaro, o professor Eronildo Medeiros, 44, foi a favor da manifestação, vislumbrando uma oportunidade de aproximar o presidente da população.

" Acredito que esses encontros são importantes para diminuir a distância entre um político e seus eleitores. É uma estratégia para criar laços. Mesmo com a pandemia, acredito que a motociata foi respeitando o distanciamento " , ressaltou Medeiros.

As 'motociatas' têm se tornado um artifício comum da militância bolsonarista para mostrar a força do presidente da República, e tem acontecido em meio à CPI da Covid e aos protestos organizados pela oposição contra Bolsonaro. Outras motociatas já ocorreram em Brasília, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, todas com a presença do presidente, que não pôde comparecer à de Manaus.

Vale lembrar que Bolsonaro tem apoio considerável no Amazonas. Em abril, pouco depois da crise do oxigênio em Manaus, o presidente recebeu o título de 'cidadão amazonense", através da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Outras manifestações a favor de Bolsonaro já ocorreram, como uma carreata em maio e outra em abril- esta na exata semana em que o Brasil completou 400 mil mortos.

A atual motociata ocorre logo após denúncias de indícios de irregularidade e superfaturamento na compra das vacinas Covaxin, da Índia, feitas na CPI da Covid. As denúncias foram feitas pelo deputado Luís Miranda (DEM) e por seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda.

