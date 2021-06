Aposta de Manaus acerta Quina de São João e leva mais de R$ 25 milhões

i receber os mais de R$ 25 milhões. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma aposta feita em Manaus acertou os cinco números sorteados no concurso da Quina de São João 2021, realizado na noite de sábado (26). O sortudo faturou R$ 25.601.717,46. O jogo foi feito na Loteria Bemol. O prêmio total de R$ 204,8 milhões foi dividido entre oito ganhadores.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta amazonense foi feita de forma simples, a pessoa acertou, sozinha, as cinco dezenas sorteadas, que foram 25, 28, 36, 60 e 61.

Os outros ganhadores são de Pinheiro (MA), Blumenau (SC), Avaré/ (SP), São Paulo (capital), Conceição do Pará (MG) e duas apostas de Belo Horizonte. Cada também vai receber os mais de R$ 25 milhões.

O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões no Concurso 5.002, de 2019.

Quem acertou quatro números

2.143 apostadores - vai levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 que acertaram três números receberão o prêmio individual de R$ 188,73 cada.

A Caixa lembra que prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências do banco. Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.

O próximo concurso da Quina será sorteado nesta segunda-feira (28). O prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Nas apostas ganhadoras com 4 acertos, 38 foram em Santa Catarina. Os valores podem ser consultados no site da Caixa.

Como receber o prêmio

O prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. É preciso apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

