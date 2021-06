Esquema de “viradão” da vacinação é definido em Manaus; saiba os dias

Os pontos do sambódromo e da arena terão atendimento apenas na modalidade de drive-thru e o do Vasco Vasques será apenas para pedestres | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - A capital amazonense realizará um novo “viradão” da vacinação contra a Covid-19 para avançar o plano de imunização da população.

A imunização acontece nas próximas terça e quarta-feira, 29 e 30 de junho. O esquema de vacinação é realizado pela Prefeitura de Manaus em parceria com o governo do Amazonas. A faixa etária a ser imunizada nessa ação ainda será definida, bem como o quantitativo de pessoal e de estações, após reuniões técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Onde vacinar?

Dos sete pontos tradicionais, dois – Centro de Convenções Vasco Vasques e sambódromo – abrirão às 9h do dia 29 e funcionarão até as 18h do dia 30, quarta-feira, totalizando 33 horas de atendimento. Além desses, a Arena da Amazônia terá um ponto de vacinação operando das 18h de terça às 18h de quarta-feira.

Os outros cinco pontos terão o horário padrão para a vacinação – das 9h às 16h. Os pontos do sambódromo e da arena terão atendimento apenas na modalidade de drive-thru e o do Vasco Vasques será apenas para pedestres.

" Estamos cuidando de todos os detalhes para que o ‘viradão’ da vacinação aconteça da forma mais organizada possível. Já tivemos duas grandes experiências e nossas equipes mostraram, nas duas ocasiões, todo o empenho, dedicação e competência, atendendo, incansáveis, a todos que procuraram os nossos postos. Tenho certeza de que também essa ação será um sucesso e cada vez mais manauaras estarão protegidos contra a Covid-19 " David Almeida, Prefeito de Manaus

30 anos e mais

Nesta segunda-feira (28) a Semsa segue vacinando as pessoas de 30 anos e mais, além das gestantes e puérperas e dos trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa) em primeira dose, bem como a segunda dose de AstraZeneca.

Para receber a vacina é necessária a apresentação de documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia, que ficará retida para controle). Os militares devem apresentar a identidade militar e o CPF. No caso das gestantes, além de identidade e CPF, é exigido documento que comprove a gravidez (exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante) e para as puérperas (com até 45 dias de pós-parto), declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

A Semsa orienta que antes de se dirigir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Semsa, que mostra o movimento em cada um dos locais. Para consultar o serviço, é só acessar o link bit.ly/filometrovacina , identificar o posto, verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho, e, caso tenha fila grande, escolher outro local para ser vacinado.

Pontos de vacinação

Segunda-feira (28)- das 9h às 16h

- Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (apenas para pedestres)

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova (apenas para pedestres)

- Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1 (apenas para pedestres)

- Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1 (atendimento a pedestre e drive-thru)

- Parque do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul (apenas para pedestres em segunda dose de CoronaVac)

- Centro de Convenções (sambódromo) - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (funcionamento apenas em drive-thru)

- Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (apenas para pedestres)

Terça e quarta-feira (29 e 30), das 9h às 16h

- Todos os pontos anteriores

Das 9h de terça (29) às 18h de quarta-feira (30) – 33 horas seguidas

- Centro de Convenções (sambódromo) - avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro (funcionamento apenas em drive-thru)

- Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (apenas para pedestres)

Das 18h de terça (29) às 18h de quarta-feira (30) - 24 horas seguidas

- Arena da Amazônia - Avenida Constantino Nery, 5.001, Flores (funcionamento apenas em drive-thru)

