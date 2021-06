Pessoas de 28 anos ou mais serão vacinadas nesta terça (29) em Manaus

A ação de imunização deve durar 24 horas, das 18h desta terça-feira (29) até às 18h de quarta (30) | Foto: Divulgação

Manaus - Pessoas a partir de 28 anos ou mais serão contempladas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, no novo mutirão de vacinação que será realizado, em Manaus. O anúncio foi feito pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta segunda-feira (28) durante entrevista coletiva.

A ação de imunização deve durar 24 horas, das 18h desta terça-feira (29) até às 18h de quarta (30), e deve alcançar até 100 mil pessoas.

O esquema de vacinação é realizado pela Prefeitura de Manaus em parceria com o governo.

O próximo #VacinaAmazonas em Manaus vai imunizar toda a população a partir de 28 anos. O mutirão começará amanhã, às 18h, e vai até 18h de quarta-feira. A vacinação será realizada em três pontos: Sambódromo, Vasco Vasques e Arena da Amazônia. Vamos vacinar! — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) June 28, 2021

