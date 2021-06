Vídeo: aposentado morre vítima de descarga elétrica em Manaus

Vizinhos relataram que o homem sofreu uma descarga elétrica antes de morrer | Foto: Reprodução

Manaus - Casos de morte por descarga elétrica são constantes no Amazonas. Fios desemcapados, falhas no sistema elétrico e falta de cuidados e manutenção podem gerar uma fatalidade. Um desses casos ocorreu na manhã desta segunda-feira (29), em Manaus com um homem que morreu, vítima de uma descarga elétrica.

Os próprios vizinhos encontraram o aposentado José Anastácio, de aproximadamente 70 anos, morto, na casa onde morava, na rua Padre Marcelo, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. O corpo foi encontrado logo nas primeiras horas da manhã.

Vizinhos relataram que o homem sofreu uma descarga elétrica antes de morrer. O corpo dele estava com um fio elétrico no braço onde estava ligada a tomada.

" Encontramos ele 6h sem sinais vitais. A janela da porta estava entreaberta e ele estava com objetos próximos ao corpo, como se ele tentasse se agarrar às coisas e pedir ajuda. Tinha um fio elétrico no braço dele ligado na tomada. Ele era muito querido, sempre estávamos aqui bebendo com ele pois ele vendia bebidas também " Lauro Brito Conceição, vizinho

Conforme o vizinho, a vítima era natural do Acre, mas tinha alguns familiares aqui em Manaus. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica foi chamada para investigar o ocorrido.

O corpo do aposentado, após ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), passará por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

Mais casos

Em março deste ano, o auxiliar de limpeza Éden Menezes, conhecido como ''Puma'', foi chamado de ''Herói do Petrópolis'', após salvar três crianças que brincavam em um pula-pula atingido por um fio elétrico desencapado. Ele morreu eletrocutado, aos 38 anos.

Em maio, o eletricista Cristiano de Paula, de 32 anos morreu após receber uma descarga elétrica. A tragédia chocou moradores do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, que acompanharam o momento do resgate do corpo da vítima.

O caso ocorreu nas dependências de um supermercado na rua Amazonas, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A vítima realizava uma manutenção na fiação de um dos condicionadores de ar do local.

Em novembro do ano passado, o ferreiro Jorvanilson Reis dos Santos, de 37 anos, e o estudante Rodrigo Junio dos Santos Reis, 15, pai e filho, respectivamente, morreram após levarem choque elétrico dentro do igarapé , localizado no ramal Santa Marta, invasão Jesus me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

