Plataforma e nova estação são entregues na Zona Norte de Manaus

Manaus - Os usuários do transporte coletivo urbano de Manaus agora podem utilizar a plataforma da Paz e Estação de Transferência E-3 Santos Dumont, ambas situadas na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. As obras foram entregues nesta segunda-feira (28), pela Prefeitura de Manaus.

Conforme o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, as novas estruturas irão dar maior mobilidade tanto para quem vai ou vem do Centro de Manaus, diminuindo o tempo de viagem nos coletivos.

" As pessoas que utilizavam nos bairros próximos linhas para irem direto ao Centro e ao Terminal de Integração 1 e 2, agora podem vir para esta estação de transferência. Com isso, irão pegar o ônibus mais rápido no bairro em linhas alimentadoras e daqui tem a opção de ir para esses locais com linhas troncais. Esse tempo de deslocamento do usuário de ônibus vai diminuir. Houveram alterações de algumas linhas, mas tudo está detalhado na página da Prefeitura de Manaus e na do IMMU para quem tiver dúvidas das mudanças nos itinerários " Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU

Paulo Henrique Martins destacou também a entrega da plataforma da Paz, situada em frente ao Clube Municipal, que atenderá passageiros que precisem chegar à ET3 e demais destinos.

"Diminuindo o tempo, a gente consegue fazer mais viagens com a mesma quantidade de ônibus. Vamos ter ganho e retorno operacional. A prefeitura tem uma preocupação muito grande com os usuários do transporte coletivo e individual. Estamos planejando áreas de estacionamento próximo aos terminais para que você que queira chegar ao Centro mais rápido possa deixar seu veículo e utilizar os ônibus troncais", declarou.

Agentes de trânsito do IMMU estão fiscalizando quem utilizar a Estação de Transferência indevidamente e haverá a proibição de circulação na faixa exclusiva de ônibus, após um planejamento de engenharia que ainda será informado pela prefeitura.

Com o funcionamento da estação E3 Santos Dumont, algumas linhas de ônibus que circulam nas zonas Oeste, Centro-Oeste e Norte, passarão a ser alimentadoras, ou seja, ir ao circular dentro dos bairros, seguindo até a nova estação e fazendo embarque e desembarque de passageiros que acessaram outras linhas em direção ao T1 para o Centro da cidade.

Modernidade

O embarque e desembarque de passageiros na Estação Santos Dumont (E3) é feito por um conjunto de 20 portas automáticas, dispostas em ambos os lados da estação de transferência, que tem capacidade de receber até quatro ônibus articulados ou trucados com porta à esquerda por vez, dois em cada sentido da via. Totalmente fechada, para garantir o controle na entrada e saída do usuário, além de maior segurança, a estação terá sistema de monitoramento por câmeras. As portas automáticas terão abertura e fechamento acionados remotamente, por um sensor controlado pelos próprios motoristas dos coletivos.

Os passageiros dispõem de cadeiras para aguardar os coletivos, além de bebedouros e banheiros masculino, feminino e para Pessoas com Deficiência (PcDs). As rotas e localização da frota também podem ser acompanhadas pelo aplicativo “Cadê Meu Ônibus”, que também já dispõe da opção de recarga de créditos. A estação conta com uma porta ao final do corredor central, que funcionará somente como saída de emergência.

As linhas alimentadoras, que saem do bairro em direção ao Centro, vão parar na estação, para que os usuários desçam e acessem as linhas de ônibus troncais, que levarão os passageiros ao centro da cidade. O local está todo sinalizado para os usuários identifiquem as linhas e trajetos que desejam utilizar.

Com o funcionamento da estação E3-Santos Dumont, algumas linhas de ônibus que circulam nas zonas Oeste, Centro-Oeste e Norte passarão a ser alimentadoras, ou seja, circulando apenas dentro dos bairros, seguindo até a nova estação e fazendo embarque e desembarque de passageiros que acessarão outras linhas em direção ao T1 e para o Centro da cidade.

Linhas alimentadoras que atendem somente nos bairros e seguirão até a Estação E3, fazendo o embarque e desembarque dos usuários:

A011 - Vivenda Verde/E3–Santos Dumont

A208 – Conjunto Hiléia/E3 - Santos Dumont

A210 - Santa Bárbara/E3 - Santos Dumont

A316 - Campos Sales/E3 - Santos Dumont

A307 – Santa Etelvina/E3 - Santos Dumont

A325 – Comunidade Vitória Régia/E3 - Santos Dumont

A326 - Jesus Me Deu/E3 - Santos Dumont

A626 - Beija-Flor/E3 - Santos Dumont

Linhas de ônibus que vão partir da Estação E3-Santos Dumont em direção ao Terminal-1 e ao Centro pela avenida Constantino Nery.

300 – Saindo do T3-Cidade Nova, Estação E4, E3, E2, E1, T1, Centro

306 – Saindo do Aeroporto, E3 e E2, T1, Centro

448 – Saindo da Cidade Deus, Estação E4, E3, E2, E1, T1, Centro

640 – Saindo do T4, T3 Cidade Nova, Estação. E4, E3, E2, E1, T1, Centro

356 – Saindo do T6, Torquato Tapajós, Estação E3, E2 - E1, T1, Centro

357- Saindo do T6, Avenida das Torres, T3, Estação E4, E3, E2, E1, T1, Centro

500 – Saindo do Novo Israel, Estação E3, E2, E1, T1, Centro

560 – Saindo do T4, Cidade de Deus, Nova Cidade, Estação E3, E2, E1, T1, Centro

Linhas de ônibus que vão partir da Estação E3-Santos Dumont em direção ao Centro pela avenida Djalma Batista.

315 - Santa Etelvina, Estação E4, E3, avenida Djalma Batista, T1 e Centro

443 - Nova Cidade, Estação E4, E3 /avenida Djalma Batista, T1 e Centro

As linhas que sairão da Estação E3-Santos Dumont em direção a outros destinos:

T1 – Terminal da avenida Constantino Nery, linhas - 300, 356, 357, 448, 500, 560, 640;

T2 – Terminal Cachoeirinha, linhas - 358, 415, 550;

T3 - Terminal Cidade Nova, linhas - 300, 357, 448, 640;

T4 - Terminal Jorge Teixeira, linhas – 640 e 560

Shopping Sumaúma – Cidade Nova, linhas - 448, 640;

Aeroporto, linha – 306;

Detran/Hospital 28 de Agosto/Shopping Manauara, linhas - 358, 415, 550;

Shoppings: Amazonas, Plaza, Millenium, linhas - 315, 443;

Hospital Francisca Mendes, linhas - 448, 640;

