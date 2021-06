Amazonenses repercutem morte de Lázaro: Qual sua opinião?

No Amazonas, a notícia da morte de Lázaro Barbosa (32), nesta segunda - feira (28), durante uma troca de tiros com a polícia, em Águas Lindas, em Goiás, movimentou a opinião popular. | Foto: Divulgação

Manaus - No Amazonas, a notícia da morte de Lázaro Barbosa, 32, nesta segunda - feira (28), durante uma troca de tiros com a polícia, em Águas Lindas, em Goiás, movimentou a opinião popular. Muita gente a favor e outros contra pelo fato do criminoso ter sido morto com mais de 20 tiros.

Lázaro foi localizado na casa da ex - sogra. Na tentativa de fugir do cerco policial, o serial Killer atirou contra os policiais e durante a troca de tiros foi morto.

"Não condeno ele, mas condeno a sociedade por não fazer valer as leis. Se, no Brasil, as leis fossem rigorosas, seríamos um país diferente”, disse o operador de produção Rômulo Cardenes, 28 anos.

" Difícil opinar quando você não está na pele das vítimas ou das famílias das vítimas. Eu não comemoro a morte dele, mas não sei se teria a mesma postura se ele tivesse matado alguém da minha família. São dois pesos e duas medidas " professora, Cacilda Reis

Já a autônoma Adriana Silva, 34 anos, afirma que não tem pena de Lázaro. “Na lei de talião quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se tivesse sido preso, seria mais um para contar histórias”, desabafa.

" Deveria ter sido pego com vida, para botar a boca no trombone, contar quem mais estava envolvido. Tinha R$ 4 mil na bolsa dele, segundo o que foi divulgado. Devia ter morrido depois de abrir a boca. Espero que a polícia investigue até o fim " Antônio Mariano, motorista





Flávia Ferreira, 38 anos, acredita que ele fez 'por onde' ter esse final. "No meu ver, era uma pessoa muito perversa, mas era um ser humano. Infelizmente, ele procurou", fala.

Terror

Foram 20 dias aterrorizando a população de Cocalzinho. Após a troca de tiros, em Águas Lindas de Goiás, o criminoso foi levado ainda com vida para o hospital. “Ele estava armado, foi para o mato, fizemos o cerco e ele confrontou com a equipe do major Edson”, relata o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda.

Investigação

A Polícia Civil deve permanecer com as investigações, ouvindo todos os envolvidos que acobertaram a fuga de Lázaro e investiga, ainda, várias possibilidades. Dentre elas, se o criminoso teria sido encomendado para cometer os assassinatos e a conexão estabelecida por ele na fuga.

