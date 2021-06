Idam capacita agentes em associativismo e cooperativismo

Instituto criou um grupo para formar agentes de desenvolvimento em organizações sociais | Foto: Kevyn Sousa/Idam





Com o objetivo de apoiar a estruturação de organizações sociais em todos os municípios do Amazonas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou, nesta segunda-feira (28), a capacitação de agentes de desenvolvimento em associativismo e cooperativismo. O evento contou com a participação de 55 extensionistas do Idam, de 30 municípios do estado.

De acordo com a gerente de Apoio à Organização de Produtores Rurais do Idam, Joyce Magalhães, o Instituto criou um grupo para formar agentes de desenvolvimento em organizações sociais. “O intuito é ampliar os conhecimentos do corpo técnico do Idam voltado para o associativismo e o cooperativismo, contribuindo para uma assistência técnica direcionada às organizações sociais”, disse.

A capacitação será dividida em quatro módulos. No primeiro módulo, os participantes receberam informações sobre procedimentos para emissão de documentos como o Cartão do Produtor Primário (CPP) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), assim como orientações sobre a organização de produtores em cooperativas e associações e gestão administrativa.





Nos próximos módulos serão repassadas informações sobre nota fiscal eletrônica; gestão estratégica de cooperativas e associações; associativismo e cooperativismo na Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos no Amazonas (Catrapoa) e Núcleo de Orientações Previdenciárias.



Articulações

Segundo a assistente social do Idam, Kelly Borges, o agente de desenvolvimento é quem realiza as articulações das ações públicas.

" O agente é importante no aumento e na estruturação das cooperativas e associações, principalmente, na questão da manutenção. Ele contribui, fomenta e fortalece essas organizações " ,





Segundo o gerente de Capacitação e Metodologia de Assistência Técnica e Extensão Rural do Idam, Pedro Chaves, essa capacitação será a primeira na modalidade híbrida (on-line e presencial) e de forma continuada, visando à qualificação dos extensionistas sociais e rurais em temáticas ligadas ao desenvolvimento econômico e social, com foco em políticas de fortalecimento das organizações de produtores em todo o Amazonas.







