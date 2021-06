Prefeitura de Manaus aplicou mais de 415 mil doses de vacina neste mês

A vacinação contra a Covid-19 em Manaus começou no dia 19 de janeiro | Foto: Semcom

Manaus - Os pontos tradicionais de vacinação da Prefeitura de Manaus, instalados em toda a cidade, aplicaram, em 23 dias de atendimento no mês de junho, mais de 272 mil doses de imunizantes contra a Covid-19. A esse número, somam-se as 143.083 doses aplicadas na ação realizada nos dias 12 e 13 deste mês, ocasião em que foram disponibilizados 57 pontos de atendimento, sendo 56 coordenados exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha na capital. Ao todo, foram aplicadas 411.083 doses ao longo de junho.

O número corresponde a uma média diária de 17,8 mil doses de vacinas recebidas pela população de Manaus só em junho, tanto de primeira quanto de segunda dose, demonstrando a capacidade de atendimento nos pontos da prefeitura.

" As equipes da Semsa já demonstraram, nesses cinco meses, que o know-how adquirido ao longo dos anos em campanhas de vacinação está sendo fundamental para os resultados que temos alcançado, seja na vacinação do dia a dia, seja em ações de intensificação. Trabalhamos com organização e com pessoal dedicado. Como tenho dito desde o início dessa campanha: chegando doses, avançamos nos grupos e idades. Não ficamos com vacinas em estoques, elas vão para os braços da nossa população " David Almeida, prefeito de Manaus





De acordo com o “Vacinômetro” municipal, até agora, o mês de junho foi o que apresentou o maior número de doses aplicadas, com um pico de 43 mil na intensificação realizada no dia 19, quando a Semsa colocou em funcionamento 28 locais para vacinação. No último sábado, 26, foram 17.671 doses aplicadas.



Campanha

A vacinação contra a Covid-19 em Manaus começou no dia 19 de janeiro. À medida em que recebe as doses, o município avança no atendimento aos grupos elencados no planejamento do Ministério da Saúde e já alcança a população em geral. Para agilizar o processo, a Semsa tem utilizado recursos tecnológicos que, além de contribuir para a celeridade no processo de atendimento nos pontos, orienta sobre o acesso e confere transparência, com a divulgação dos números de doses aplicadas por meio do Vacinômetro.





