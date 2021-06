Ônibus bate em poste e causa engarrafamento na Zona Norte de Manaus

Um ônibus do transporte especial colidiu em um poste | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente trânsito causou transtornos para motoristas que trafegavam pela avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus.

Um ônibus do transporte especial colidiu em um poste no cruzamento que fica nas imediações do antigo Armazém Portela. A retenção no trânsito foi quilométrica e afetou até pontos na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

A colisão ocorreu por volta das 7h, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fizeram o controle do trânsito na localidade. As causas do acidente não foram informadas.

Colisão ocorreu por volta das 7h | Autor: Divulgação

Motoristas que seguiam no sentido bairro registram o transtorno na pista contrária | Autor: Divulgação

Conforme o IMMU, às 7h33 a empresa de energia elétrica passou a atuar no local para substituição do poste.

O trânsito ficou bastante concorrido no área, apenas duas faixas fluindo na via. A orientação do IMMU é que os motoristas, se possível, utilizem rotas alternativas.

Agentes do IMMU atuaram no local do acidente | Foto: Daniel Landazuri

