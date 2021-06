Carro fura sinal vermelho e mata mecânico após colisão em Manaus; veja

A vítima chegou a ser socorrida pela população | Foto: Divulgação

Manaus - Um grave acidente de trânsito acabou resultando na morte do mecânico Jonathas Rodrigues Lyra, de 24 anos. A vítima pilotava uma moto quando foi atingida por um veículo de passeio, que furou o sinal vermelho.

O acidente ocorreu por volta das 23h, no cruzamento da rua Emílio Moreira com a avenida Tefé, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. Tudo foi filmado por câmeras de segurança da área.

Na primeira gravação é possível visualizar o momento em que os dois veículos se chocaram no cruzamento. A velocidade em que os dois estavam não permitiu que houvesse uma tentativa de freio.

Carro bate em barras de contenção na calçada | Autor: Divulgação

Em outro ângulo é possível notar que o condutor do carro cometeu uma imprudência ao furar o sinal vermelho da via que trafegava.

Com o forte impacto, Jonathas foi jogado a metros de distância e o outro veículo acabou colidindo com barras de proteção metros à frente.

Gravação mostra que semáforo estava aberto na via que a motocicleta trafegava | Autor: Divulgação

A vítima chegou a ser socorrida pela população que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima transportava uma mulher, que ficou ferida e também foi encaminhada à mesma unidade de saúde.

O corpo de Jonathas foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Leia mais

Ônibus bate em poste e causa engarrafamento na Zona Norte de Manaus



'Zé do Caixão', servidor do SOS Funeral, morre atropelado em Manaus