Dose única da Janssen será aplicada em mutirão de vacinação em Manaus

Manaus - A vacina da Janssen, fabricada nos Estados Unidos pela Johnson e Johnson, é o primeiro programa de imunização em dose única aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e "isso deve facilitar a logística de vacinação em todos os países", conforme a entidade. Após a aplicação, o corpo precisa de cerca de 15 dias para produzir uma resposta imune adequada.

O Amazonas recebeu o primeiro lote com 21.850 doses do imunizante na última quinta-feira (24). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que as vacinas da Janssen estão na capital amazonense e devem ser usadas no segundo mutirão “Vacina Amazonas” , que acontece nesta terça-feira (29) e vai contemplar toda a população com 28 anos ou mais.

Conforme a Semsa, não haverá direcionamento para grupos específicos. Já que a Prefeitura de Manaus alcançou as metas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

"Atualmente estão sendo atendidas pessoas da população geral, nas faixas de idade divulgadas", ressaltou a Semsa.

Locais não são divulgados

Com o objetivo de evitar "peregrinação de pessoas" por um tipo específico de vacina, como já vem sendo registrado em outras capitais, a Semsa não divulgará os onde serão feitas as aplicações da Janssen.

Outros imunizantes utilizadas no mutirão

Para o “viradão” foram destinadas 92 mil doses de vacinas, além da Janssen, também serão utilizadas imunizantes da Pfizer/BioNTech, da Oxford/AstraZeneca e CoronaVac/Butantan.

No total, serão mais de 250 estações de trabalho (postos de vacinação) e aproximadamente 2,1 mil servidores envolvidos, entre triadores, registradores, vacinadores e pessoal de apoio.

Postos do mutirão

Ponto estratégico – 9h de terça (29) às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Para pedestre e drive-thru

Pontos estratégicos – 18h de terça às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Apenas para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente drive-thru

