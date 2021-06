Rede de drenagem no bairro Coroado é recuperada

As equipes do distrito, além das drenagens, realizam obras de tapa-buraco, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas, entre outros serviços | Foto: Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), inicia mais uma obra no bairro Coroado 1, Zona Leste da cidade. Nesta terça-feira, 29/6, as equipes trabalham na recuperação de rede drenagem profunda, com aproximadamente 40 metros de extensão, no beco Samaritano, uma vez que a antiga rede foi danificada pelo desgaste do tempo e vinha causando muitos transtornos aos moradores.

Engenheira responsável pelo distrito de obras do Coroado, Márcia Pantoja | Foto: Semcom

De acordo com a engenheira responsável pelo distrito de obras do Coroado, Márcia Pantoja, os trabalhos, determinados pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, estão concentrados na implantação da nova tubulação para realizar o escoamento adequado das águas das chuvas evitando alagamentos, que era uma situação recorrente na área.

“Estamos substituindo a antiga rede por uma nova e moderna, em manilhas de concreto, que tem a capacidade de gerir mais água. A ação é necessária, por conta da antiguidade da estrutura, que acabou sendo rompida por não comportar mais o grande fluxo de águas”, explicou Márcia.

As equipes do distrito, além das drenagens, realizam obras de tapa-buraco, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da comunidade. A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam realizadas de forma emergencial e célere.

