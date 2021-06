Bolsonaro vai entregar 500 apartamentos no Cidadão Manauara 2

Durante a inspeção, o chefe do Executivo municipal anunciou que os 500 apartamentos | Foto: Divulgação/ Semcom

MANAUS - O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta terça-feira (29), a fase final das obras do residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Durante a inspeção, o chefe do Executivo municipal anunciou que os 500 apartamentos serão oficialmente entregues à população pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 16 de julho.



"Esse é um empreendimento contratado pela administração anterior, com recursos federais e financiamento da Caixa Econômica. O conjunto está pronto para ser entregue, estamos nas tratativas finais, com seleção de pessoas feita pela instituição bancária, com coordenação e banco de dados da Prefeitura de Manaus, e entrega da chave pela Caixa, que acontecerá no próximo dia 16, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará aqui. Por essa razão, hoje o coronel Menezes está aqui conosco, para passar as informações para a equipe precursora do presidente", explicou o prefeito David Almeida.

As 500 unidades habitacionais estão em fase de acabamento, dentro dos trabalhos coordenados pela Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), órgão ligado ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), cujas ações foram ampliadas para atingir as metas definidas pelo prefeito David Almeida.

"No próximo dia 16, iremos, não só entregar esse conjunto, mas anunciar a construção de mais habitações e novas obras estruturantes para Manaus, além daquelas do programa 'Mais Manaus', que são mais de R$ 1 bilhão em melhorias para a capital e que está com o financeiro sendo finalizado", enfatizou Almeida.

O chefe do Executivo municipal comentou, ainda, sobre o programa "Casa para Todos", cuja meta é a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais de interesse social em diversos bairros da capital. "Nós temos aqui essa entrega de 500 casas e a perspectiva é de fazer 5 mil habitações na cidade de Manaus. Com a vinda do presidente, nós vamos avançar muito nessa meta, alcançando uma parte dela, conforme será anunciado dia 16 de julho", salientou.



O objetivo do programa é a construção de novos conjuntos habitacionais, além da oferta de lotes pequenos e urbanizados. Conforme o prefeito David Almeida, o projeto prevê a criação de um Núcleo de Apoio Técnico à Moradia, que será responsável por orientar o cadastramento das famílias nos programas habitacionais.

Residencial Manauara 2

Cada torre do residencial Cidadão Manauara 2 tem cinco andares, sistemas de gás encanado e de água, além de instalações hidrossanitárias. A obra habitacional e social, realizada pela Prefeitura de Manaus, tem recursos da Caixa Econômica, dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Os apartamentos são adaptados, atendendo à Norma Brasileira (NBR) nº 9.500, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos para Pessoas com Deficiência (PcDs), inclusive nas áreas comuns.

Os futuros moradores serão isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como medida do prefeito David Almeida, por lei municipal.

