População acima de 28 anos lota vacinação em segundo mutirão em Manaus

Pessoas acima de 28 anos já começaram a ser vacinadas | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Milhares de manauaras que com idade a partir de 28 anos estão aproveitando o segundo mutirão "Vacina Amazonas" para se imunizar contra a Covid-19. A partir das 18h desta terça-feira (29) até as 18h de quarta-feira (30), três pontos irão funcionar 24 horas seguidas.

São eles: Centro de Convenções Vasco Vasques (acesso para pedestres), Sambódromo e Arena da Amazônia (drive-thru). As filas estão grandes nos pontos de vacinação, que devem atender 100 mil pessoas durante este segundo mutirão promovido pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus. Mesmo com a espera, cada pessoa vacinada deixava o ponto de vacinação com alegria no rosto e esperança renovada.

Fila no drive-thru de vacinação do Sambódromo | Foto: Bianca Ribeiro

Uma delas foi Erlisson Viana, que se vacinou no Sambódromo. Para ele o momento da imunização é de esperança por dias melhores. "Uma doença como essa que matou tantas pessoas nos fez passar por muitas coisas. A vacina hoje nos traz esperança de um novo tempo na vida de todos nós. Espero que tudo dê certo para todos", declarou após ser imunizado.

Na avenida Pedro Teixeira, na Zona Oeste de Manaus, uma das vias de acesso aos três postos, o trânsito teve retenção e foi necessária a atuação de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que também reforçaram o entorno em outras vias.





"Estou muito feliz por estar imunizado. Já perdi pessoas queridas e agora me sinto mais seguro em manter contato com meus familiares", declarou Wagner Oliveira, de 29 anos. Animado, ele fez questão de registrar o momento em que foi imunizado.



Acesso para pedestres

Diferente de vacinação na modalidade drive-thru, ocorrida na Arena da Amazônia e Sambódromo, o Centro de Convenções Vasco Vasques destinado apenas à vacinação de pedestres. Filas se formaram do lado externo do local e dentro do centro o espaço estava lotado de pessoas ansiosas para se imunizar.

Fila do lado externo no Centro de Convenções Vasco Vasques | Foto: Bianca Ribeiro

Ronilce Elizane, de 44 anos, declarou que apesar de ter muitas pessoas no local, o atendimento foi rápido e a espera valeu a pena pelo alívio de ter sido imunizada.

" Ter sido vacinada é um verdadeiro alívio. Fiquei nervosa no começo mas deu tudo certo, foi bem rápido o atendimento. Mesmo com a vacina continuam as precauções e em setembro tomarei a segunda dose. Estou muito feliz pelo meu momento ter chegado " ,





Imunizantes



Uma das novidades do segundo mutirão "Vacina Amazonas" é a aplicação das vacinas da Janssen que estão na capital amazonense. O estado recebeu o primeiro lote com 21.850 doses do imunizante na última quinta-feira (24)

Conforme a Semsa, não haverá direcionamento para grupos específicos, já que a Prefeitura de Manaus alcançou as metas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Com o objetivo de evitar "peregrinação de pessoas" por um tipo específico de vacina, como já vem sendo registrado em outras capitais, a Semsa não divulgará os locais onde serão feitas as aplicações da Janssen.





Para o “viradão” foram destinadas 92 mil doses de vacinas, além da Janssen, também serão utilizadas imunizantes da Pfizer/BioNTech, da Oxford/AstraZeneca e CoronaVac/Butantan.



No total, serão mais de 250 estações de trabalho (postos de vacinação) e aproximadamente 2,1 mil servidores envolvidos, entre triadores, registradores, vacinadores e pessoal de apoio.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho, rua 17, 170, Cidade Nova 2

UBS Sálvio Belota, rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina





OESTE

UBS Leonor de Freitas, avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano, rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

UBS Maria Leonor Brilhante, avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos, avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 19h

SUL

UBS São Francisco, rua Jonas da Silva, s/nº, São Francisco

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança, rua Nova Esperança, s/nº, Colônia Antônio Aleixo

UBS Guilherme Alexandre, rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

Pontos estratégicos – das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres

SUL

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

Apenas para pedestre

LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – 9h de terça (29) às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Pontos estratégicos – 18h de terça às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente drive-thru





Leia Mais

Prefeito de Manaus destaca avanço da vacinação na capital

Manaus vacina 10 mil pessoas em quatro horas, diz Semsa