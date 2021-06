Mais de 19 mil pessoas são vacinadas em 12 horas de mutirão em Manaus

O objetivo é vacinar toda a população da capital amazonense com 28 anos de idade ou mais. | Foto: Divulgação

Manaus - A campanha “Vacina Amazonas” imunizou 19.024 pessoas nas primeiras 12 horas de funcionamento, entre às 18h da terça-feira (29) e às 6h desta quarta-feira (30). A mobilização, organizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Manaus, tem como objetivo vacinar contra a Covid-19 toda a população da capital amazonense com 28 anos de idade ou mais.

A força-tarefa, que chega a sua segunda edição na capital com um intervalo de apenas 18 dias, terá um total de 24 horas de duração, se estendendo até às 18h de quarta em três principais pontos de vacinação: a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções Vasco Vasques e o Sambódromo.

Na Arena da Amazônia e no Sambódromo, a vacinação ocorreu por meio do sistema drive-thru. No sambódromo foram montadas 20 estações para receber os veículos, além de 11 pontos de apoio para pedestres.

A Arena da Amazônia contou com 30 postos para atendimento. Já no Centro de Convenções Vasco Vasques, devido a grande adesão do público, foram ampliados os postos de vacinação, que aumentaram de 30 para 37.

Movimentação

Mesmo durante a madrugada, a movimentação nos postos de vacinação continuou intensa. Logo nas primeiras horas da manhã a assistente administrativa Amanda Reis, 28, veio acompanhada dos amigos a um dos postos de vacinação na Arena da Amazônia.

Segundo ela, a ideia de vir nesse horário foi para evitar filas e agora, imunizada, diz ter esperança por dias melhores.

" A gente começa a sentir que as coisas estão voltando ao normal, que podem voltar o mais rápido possível " Amanda Reis, assistente administrativa.

A vacinação continua durante toda quarta-feira na Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques até às 18h. A partir das 9h, todos os 57 postos reabrem na capital para dar seguimento à vacinação até às 17h.

