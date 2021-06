Industriários aproveitam madrugada para se vacinar em Manaus

Parte dos funcionários tiveram que retornar para a empresa e continuar o expediente | Foto: Divulgação

Manaus - Um grupo de 15 funcionários de uma empresa do Polo Industrial de Manaus aproveitaram a oportunidade para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nas primeiras horas desta quarta-feira (30).

Eles foram transportados, em uma rota, até a Arena da Amazônia para receber a vacina durante a madrugada. A iniciativa, segundo os colaboradores, foi da própria empresa, a fim de garantir a imunização e segurança dos trabalhadores.

" Eu agradeço muito a iniciativa, tanto do Governo e das pessoas que estão contribuindo e unindo forças, para que isso aconteça. É uma forma da gente se cuidar. Não pare de usar máscara, porque existem famílias, amigos, e mesmo você se vacinando, a gente ainda está na primeira dose e eu espero que isso logo se resolva " disse a coordenadora do grupo, Juciele Silva.

Parte dos funcionários tiveram que retornar para a empresa e continuar o expediente, entre eles o operador Eliseu Gonçalves, 28. Agradecido pela oportunidade, ele afirma que a vacinação trará mais segurança no ambiente de trabalho.

“Sem dúvida traz mais segurança e a gente consegue ver na prática quando a empresa se preocupa, e ela teve todo esse trabalho de nos trazer e também vai nos levar de volta, então me sinto mais seguro para trabalhar”, disse ele.

A operadora Aline Serrão comemorou 33 anos de idade exatamente no momento em que era vacinada contra a Covid-19. Emocionada, ela afirma que a vacina foi um presente.

" Esperei por um ano, é emocionante, por tudo o que a gente passou, muita gente perdendo entes queridos. E receber essa bênção, hoje, é o meu presente grandioso, só tenho a agradecer. Venham, se vacinem. A vacina protege. Vacina já! " Aline Serrão, operadora

Três pontos de vacinação funcionarão até as 18h em Manaus, montados para atender pessoas a partir de 28 anos.

Arena da Amazônia, Sambódromo e Vasco Vasques seguem recebendo a população a partir de 28 anos para vacinação contra a Covid-19.

No Sambódromo, o mutirão iniciou às 9h de terça-feira e segue até as 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação sem intervalos.

O Vasco Vasques, assim como a Arena da Amazônia, começou a atender a população às 18h de terça e segue até as 18h de quarta-feira. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

A população a partir de 28 anos que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

