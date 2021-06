'Capitão América' das estradas viaja 11 horas e se vacina em Manaus

Eryson era o único da família que faltava receber a imunização | Foto: Divulgação

Manaus - O caminhoneiro Eryson Lacerda, conhecido como "Capitão América" das estradas, enfrentou 11 horas de viagem entre Roraima e o Amazonas e percorreu mais de 740 quilômetros para se imunizar contra Covid-19, em Manaus.

Após a longa viagem, o manauara de 48 anos, festejou a imunização no início da manhã desta quarta-feira (30). Ele é um dos mais de 20 mil imunizados no quinto mutirão "Vacina Amazonas", organizado pelo Governo do Estado.

Com um veículo personalizado na temática do herói, o caminhoneiro explica que estava trabalhando nas estradas e, por isso, só agora conseguiu comparecer a um posto de vacinação.

" Eu sou caminheiro e lá onde eu estava não estavam dando vacina nessa faixa etária " Eryson Lacerda, o “Capitão América”, como gosta de ser chamado

le é um dos mais de 20 mil imunizados no quinto mutirão | Foto: Divulgação

Com toda a família em Manaus já imunizada, Eryson era o único que faltava receber a imunização. A mobilização para vacinar pessoas a partir de 28 anos de idade segue até as 18h.



Documentação

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).



Vacina Amazonas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 está na quinta edição e ocorre pela segunda vez em Manaus. A primeira edição ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, imunizando 141 mil pessoas. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho em Novo Airão e Manacapuru, com 8,2 mil vacinados.

No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

*Com informações da assessoria

