Friagem no Amazonas traz sensação de alívio e vira meme na internet

Manaus - A queda brusca de temperatura nesta manhã de quarta-feira (30) causou estranhamento em muitos amazonenses. Manaus chegou a 21º C e em municípios do sul amazonense, como Boca do Acre, os termômetros marcaram até 14º C.

As condições de tempo sentidas no sul da Amazônia e até mesmo na capital amazonense são decorrentes do fenômeno conhecido como 'friagem'.

Este fenômeno é causado pelo deslocamento de uma massa de ar frio até latitudes baixas e é muito comum nesta época do ano.

De acordo com previsão do Serviço Nacional de Meteorologia (SNM), o que ocorre é que esta massa de ar frio é mais intensa e a incursão do ar frio está sendo mais significativa na região.

Ainda conforme o SNM, o frio deve persistir pelo resto da semana. Para a região Norte, são esperadas temperaturas de pelo menos 15º C no Acre, oeste de Rondônia e sul do Amazonas nas manhãs dos dias 30/06 e 01/07 (quinta-feira). Além disso, o frio pode avançar até o noroeste do Amazonas.

Muitos nortistas viram a situação como alívio do calor, que é frequente na região, enquanto outros aproveitaram a rara oportunidade para tirar as roupas mais quentes do armário.



Este internauta comemorou a beleza do frio.

Que clima lindo em Manaus (frio) — - (@brunnoeigon) June 30, 2021

Este outro aproveitou para cultivar rivalidades saudáveis do Norte.

Que frio Manaus.. parece até a apresentação do Caprichoso na live! ❄🌬 — Patrick Almeida (@bypatrick) June 30, 2021

Esta internauta, como muitos, aproveitou para usar algumas roupas esquecidas.

Manaus com vento gelado que só mds meu momento de usar minha brusinha de frio — palomany (@_palomany) June 30, 2021

Houve quem fizesse previsões terríveis para o resto do dia. E completamente prováveis.

nossa frio em manaus 11 da manhã? de tarde vai tá pelando — 𝚓𝚞𝚣𝚒𝚗𝚑𝚘 (@juzitane) June 29, 2021

E até quem imaginasse a paisagem manauara mais adequada às baixas temperaturas (e com participação internacional de um certo grupo da música pop).

tá muito frio aqui em manaus city eu tô assim pic.twitter.com/gHybNWKKbF — lovely hyacinth (@jeonlouies) June 30, 2021

