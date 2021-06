Heróis: Wilson destaca profissionais que atuam no mutirão de vacinação

Por volta de 4h30 desta quarta-feira (30), o governador esteve no Centro de Convenções Vasco Vasques | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima disse que os profissionais que estão atuando no viradão “Vacina Amazonas” são os verdadeiros heróis nesse processo para acelerar a imunização na capital.



Por volta de 4h30 desta quarta-feira (30), o governador esteve no Centro de Convenções Vasco Vasques, um dos três pontos que ficarão abertos para vacinação por 24 horas, para agradecer aos servidores e voluntários que atuam no mutirão que está imunizando pessoas com 28 anos de idade ou mais sem comorbidades.

Do início do mutirão, às 18h de terça-feira (29/06), até 4h30 de quarta-feira, 18,6 mil doses haviam sido aplicadas no mutirão. Desse total, 4.682 foram aplicadas somente entre 0h e 5h desta quarta-feira.

" O que vocês estão fazendo aqui é um trabalho importantíssimo, um trabalho de salvar vidas. Daqui a alguns anos, netos, filhos vão estar ouvindo o relato de vocês, vocês vão para os livros de história por terem participado desse trabalho tão importante, porque o que vocês estão fazendo aqui é de forma abnegada, virando a madrugada, deixando de estar junto com a família de vocês, mas por causa muito nobre, que é salvar vidas " declarou Wilson Lima, governador do Amazonas

Wilson Lima destaca a importância do trabalho dos profissionais | Foto: Divulgação

Na ocasião, a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, tomou a primeira dose do imunizante.

Aproximadamente 2 mil servidores e voluntários atuam, além do Vasco Vasques, no Sambódromo e Arena da Amazônia desde às 18h de terça-feira (29/06). Esse é o segundo mutirão na capital, que deve encerrar às 18h desta quarta-feira.

" Não existe outra arma mais poderosa contra a Covid-19 do que a imunização, do que a vacinação. Vocês são os grandes guerreiros e os grandes heróis desse processo. Então, em nome do povo do Amazonas, a minha gratidão, o meu respeito a cada um de vocês. Quero agradecer aqui a todos os servidores da Prefeitura de Manaus, a todos os servidores do Estado do Amazonas " destacou o governador,

