Multas do Detran podem ser pagas com até 40% de desconto por app; veja

Manaus - Somente em maio de 2021, foram realizados mais de 30 mil serviços de veículos no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Os condutores autuados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) podem pagar as multas com até 40% de desconto por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Quem foi autuado pelo órgão municipal de trânsito de Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ainda não dispõe desse benefício.

Para obter o desconto, é preciso se cadastrar no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível em todas as lojas de aplicativos, antes de receber a multa.

Caso contrário, somente as autuações aplicadas após a adesão ao SNE poderão ser pagas com o desconto.

O cadastro é simples e fácil. Basta seguir os passos abaixo (quem já tem o APP, segue a partir do passo 3):

1) Baixe o aplicativo CDT na sua loja de Apps;

2) Siga os passos para se cadastrar no APP CDT;

3) Vá na opção “Infrações”;

4) Escolha “Por Infrator”;

5) Clique em “Aderir ao SNE”;

6) Ative a opção “Li e concordo”, e

7) Clique em “Aderir”.

Feito isso, sempre que o condutor for autuado, ele receberá a notificação pelo aplicativo, que já dará a opção de pagar a multa com 40% de desconto.

O que é o SNE?

O SNE é um meio de comunicação virtual, disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), e permite o envio de notificações, comunicados e documentos em formato digital, relativos a infrações de trânsito.

Ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidade interestaduais, de responsabilidade de órgãos de trânsito optantes pelo Sistema de Notificação Eletrônica.

O desconto de até 40% é válido até a data de vencimento da multa, caso o usuário opte por não apresentar defesa prévia, nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, conforme art. 284 e 282-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O usuário poderá realizar o cancelamento da adesão do veículo ao SNE a qualquer tempo, voltando a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidades por via postal.

O Detran-AM aderiu ao SNE em 2019 e, desde então, já oferta o desconto para os usuários que optam pela adesão a ferramenta.

