Pessoas de 27 anos já podem ser vacinadas contra Covid-19 em Manaus

Além dos pontos de imunização habituais da Prefeitura de Manaus, as pessoas que atendam aos requisitos para imunização podem se vacinar na Arena da Amazônia, Vasco Vasques e Sambódromo | Foto: Divulgação Secom

Manaus – O Estado do Amazonas está recebendo mais doses da vacina contra a Covid-19 e já contabiliza, até esta terça (29) a aplicação de 1.933.110 doses no estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima anunciou nesta quarta-feira (30), por meio de vídeo nas redes sociais que pessoas com 27 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Manaus.

Além dos pontos de imunização habituais da Prefeitura de Manaus, as pessoas que atendam aos requisitos para imunização podem se vacinar na Arena da Amazônia, Vasco Vasques e Sambódromo.

Veja o vídeo:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução





O prefeito David Almeida que vem acompanhando as ações de intensificação em vários pontos de vacinação, falou sobre a importância de estar informado sobre os locais de vacinação afim de evitar filas.

“Nossa estrutura está de portas abertas para receber as pessoas de 27 anos e mais que já podem tomar a vacina. Não há a necessidade de se deslocar para lugares mais centrais. Aí mesmo, se não no seu bairro, mais próximo, com certeza há uma unidade da Prefeitura oferecendo a vacina contra a Covid-19. Procurem nossas UBSs e pontos de vacinação montados pela Semsa em toda a cidade”, orientou.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, recomenda que, antes de ir a um ponto de vacinação, faça o cadastro no Imuniza Manaus para agilizar o atendimento.

“Sem o cadastro, ao chegar ao ponto de vacinação, a pessoa ainda terá que aguardar que o digitador faça a inserção de todos os dados no sistema, o que requer tempo. Por isso pedimos a antecipação dessas informações. Quanto mais rápido for o atendimento, menos filas se formarão”, aconselhou.

O mutirão “Vacina Amazonas”

A grande campanha de vacinação já alcançou 20 mil doses aplicadas após 13 horas de atividades. O viradão da imunização contra a Covid-19, que tem como público-alvo pessoas a partir dos 28 anos, começou às 18h de terça-feira (29) e vai até as 18h desta quarta-feira (30).

A mobilização conta com servidores de todas as secretarias do Estado e mais de 1,4 mil voluntários, e está sendo realizada pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus.

A força-tarefa terá um total de 24 horas de duração em três principais pontos de vacinação: a Arena da Amazônia, o Centro de Convenções Vasco Vasques e o Sambódromo.





A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Wilson Lima disse, ainda, que se o ritmo de entregas de vacinas pelo Governo Federal for mantido, toda a população no estado terá recebido a primeira dose do imunizante até o fim de agosto.

"Isso vai depender muito do comparecimento das pessoas aos postos de vacinação, mas se a gente continuar nesse ritmo de recebimento de doses enviadas pelo Governo Federal, até o final de agosto todas as pessoas vacináveis acima de 18 anos, aquelas que quiserem, receberão pelo menos a primeira dose da vacina", explicou.

Esse é o quinto mutirão de vacinação realizado pelo Governo do Amazonas, o segundo em Manaus.

Leia mais:

Prefeito de Manaus destaca avanço na vacinação em Manaus