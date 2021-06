David Almeida reforça convite para população tomar 1ª dose da vacina

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou a vacinação logo pela manhã | Foto: Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a manhã desta quarta-feira (30), acompanhando a vacinação contra a Covid-19 no Centro de Convenções de Manaus, o “Sambódromo”, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, um dos postos que permaneceram toda a madrugada vacinando a população.



A intensificação vacinal, que está ocorrendo desde a manhã de terça-feira, 29/6, garantiu, até as 7h desta quarta-feira, aproximadamente 50 mil doses aplicadas na população residente em Manaus.

Prefeito David Almeida comemora com servidoras o sucesso da vacinação, em Manaus. | Foto: Secom

"Foi uma madrugada intensa de trabalho, que continua até as 18h de hoje; alguns pontos, até as 21h. Nós estamos nos aproximando do objetivo de vacinar toda a nossa população. Você que tem 28 anos ou mais, procure um dos nossos 19 postos de vacinação, com certeza temos um próximo de você, atendendo de maneira eficiente e rápida", enfatizou o prefeito David Almeida.

No início do segundo dia de intensificação vacinal, o "Vacinômetro", sistema da Prefeitura de Manaus, que garante atualização em tempo real dos dados da vacinação na capital amazonense, registra mais de 1.148 milhão de doses aplicadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Sendo 835.848 primeiras doses e 312.973 segunda doses. Nesta quarta-feira, o esquema vacinal será mantido nos 19 postos de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Nesta quarta-feira, o esquema vacinal será mantido nos 19 postos | Foto: Semcom

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho, rua 17, 170, Cidade Nova 2

UBS Sálvio Belota, rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina

OESTE

UBS Leonor de Freitas, avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano, rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

UBS Maria Leonor Brilhante, avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos, avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 19h

SUL

UBS São Francisco, rua Jonas da Silva, s/nº, São Francisco

Unidades Básicas de Saúde (UBS) - 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança, rua Nova Esperança, s/nº, Colônia Antônio Aleixo

UBS Guilherme Alexandre, rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

Pontos estratégicos - das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

Ponto apenas para pedestres





SUL

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

Ponto apenas para pedestre



LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – até as 18h de quarta-feira, 30/6

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Somente drive-thru

Pontos estratégicos – até as 18h de quarta-feira, 30/6

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente drive-thru

*Com informações da assessoria

