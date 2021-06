Após perder a mãe para a Covid-19, jovem se vacina no Vasco Vasques

Ela, assim como milhares de amazonenses, teve sua vida diretamente afetada pela pandemia | Foto: Divulgação

Manaus - A esperança por dias melhores fez com que a assistente administrativa Adriele da Silva, 29, não hesitasse em comparecer ao mutirão da campanha “Vacina Amazonas”, nas últimas horas de terça-feira (29/06), para tomar sua vacina contra a Covid-19. Ela, assim como milhares de amazonenses, teve sua vida diretamente afetada pela pandemia após perder a mãe, vítima da doença.

Acompanhada do pai, a jovem compareceu ao Centro de Convenções Vasco Vasques, um dos três pontos de vacinação montados pelo Governo do Amazonas, que funcionarão 24 horas para imunizar o público com 28 anos ou mais. Bastante emocionada, ela relembra a perda da matriarca e acredita ser um dia histórico para quem passou por situações semelhantes à dela.

" É uma dose de esperança para todos nós. Eu mesma perdi quatro pessoas da minha família, inclusive a minha mãe. Então, hoje, é um dia que é marcante, é uma esperança para todos aqueles que perderam parentes, que perderam as pessoas que amavam " disse Adriele, muito emocionada.

Agora, parcialmente imunizada, a assistente administrativa comemora a oportunidade obtida e aproveita para fazer um apelo, para todos aqueles que hesitam em comparecer a um dos postos de vacinação, por medo de possíveis efeitos advindos da vacina.

" Muita gente tem medo de reação, muita gente tem medo do desconhecido, que foi muito rápido, mas assim, independentemente de ser rápido ou não, o pesadelo que muitas famílias passaram no hospital, em perdas, em dificuldade, vale a pena você vir e se vacinar. Você está imunizado e seguro junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama " ,

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Capitão América' das estradas viaja 11 horas e se vacina em Manaus

Mutirão de vacinação em Manaus chega a 20 mil doses aplicadas