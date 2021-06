Rede de drenagem é recuperada no Tancredo Neves em Manaus

A recuperação acontece na rua Ana Joaquina, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus - Equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizam os trabalhos na recuperação de uma rede de drenagem profunda , com aproximadamente 50 metros de extensão.

A recuperação acontece na rua Ana Joaquina, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. A antiga rede de drenagem está danificada com a tubulação quebrada e não comporta mais o grande volume de água que passa pelo local, provocando constantes alagações.

De acordo com engenheiro Alessandro Rodrigues, diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura da Seminf, os trabalhos, determinados pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, estão direcionados à ampliação e à substituição da tubulação, que apresentou problemas no escoamento adequado das águas pluviais.

" Começamos os trabalhos de drenagem profunda, substituindo os tubos danificados e ampliando a tubulação subterrânea com novos tubos em concreto armado, em virtude da antiga rede estar danificada e provocar o retorno do fluxo de água para a casa dos moradores do entorno, além da drenagem superficial, com a recuperação de uma caixa coletora de efluentes pluviais, que resolverá, em definitivo, o problema das alagações na área " Alessandro Rodrigues, engenheiro

As equipes do distrito, além de trabalhar nas drenagens profunda e superficial, realizam obras de instalação de meio-fio e sarjetas, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da comunidade.

Rede de drenagem no Coroado

No bairro Coroado 1, Zona Leste da cidade, foram realizadas obras de recuperação de rede drenagem profunda, com aproximadamente 40 metros de extensão, no beco Samaritano, uma vez que a antiga rede foi danificada pelo desgaste do tempo e vinha causando muitos transtornos aos moradores.

