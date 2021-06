“O mundo está nas nossas mãos”, diz voluntária em vacinação no AM

“O mundo está nas nossas mãos”, diz a voluntária Euzenir Bezerra | Foto: Bruno Zanardo / Secom

Manaus (AM) - Mais de 1,4 mil voluntários de todas as secretarias do Governo do Estado estão atuando na quinta edição da campanha ‘Vacina Amazonas’, que ocorre nesta terça e quarta-feira em Manaus.

Nas primeiras 12 horas, 19 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. O número só foi possível graças à atuação de diversos profissionais, como a técnica de enfermagem Euzenir Bezerra.

" O mundo está nas nossas mãos. A saúde está em primeiro lugar. Imunizar a população, imunizar a nossa cidade, é uma honra muito grande para nós que estamos na linha de frente " Euzenir Bezerra, técnica de enfermagem

A técnica de enfermagem atua no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Para ela, fazer parte da imunização é um privilégio.

" É muita emoção. Eu vi pessoas vindo a óbito. Então a gente se emociona porque tenta salvar essas pessoas e às vezes acaba não conseguindo. Eu não tenho nem explicações em relação ao que sinto. Sei que é emocionante ser da linha de frente, salvar vidas " Joventina Dias, técnica de enfermagem

Energia positiva

Voluntária na ação Vacina Manaus técnica em saúde bucal Beatriz Fragoso | Foto: Bruno Zanardo / Secom

Outra voluntária na ação Vacina Amazonas é a técnica em saúde bucal Beatriz Fragoso. Apesar de cansada, o olhar de felicidade e animação após 12 horas de plantão passavam energia positiva aos profissionais que começaram o trabalho nesta quarta-feira (30/06).

" Ver as pessoas chegando aqui para tomar essa vacina é emocionante. A vacina significa esperança de que a gente vai ter dias melhoras, de que as coisas vão voltar ao normal. Como sou da área da odontologia, esperança de ver o sorriso novamente das pessoas, de poder tirar essa máscara " Beatriz Fragoso, técnica em saúde bucal

Beatriz lembra que a decisão de ser voluntária foi para fazer parte da história do Estado e do Brasil.

" A mensagem que deixo para os colegas que estão assumindo os postos agora é que continuem firmes. A gente vai cumprir as nossas metas, e logo tudo isso vai passar " Beatriz Fragoso, técnica em saúde bucal

Documentação

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

