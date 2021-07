Webconferência da FVS-AM aborda cuidados com medicamentos no AM

A reunião ocorreu no ambiente digital | Foto: Kássio Moraes/FVS-AM

MANAUS - Agentes municipais de saúde e do Sistema de Informação Insumos Estratégicos (SIES) promoveram, nesta segunda-feira (30), um webinário sobre os cuidados com medicamentos. O evento foi organizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), e, ao todo, 72 acompanharam a reunião virtual.

A iniciativa teve como público-alvo gerentes de endemias, digitadores de SIES, equipes da vigilância epidemiológica e alunos do curso EaD do SIES, tanto do interior, quanto da capital do Estado.

O evento foi realizado para reforçar os conhecimentos compartilhados através dos cursos voltados para a área de medicamentos, disponibilizados na plataforma da FVS-AM, bem como responder dúvidas que os participantes tinham sobre os assuntos, como solicitação, armazenamento e distribuição de insumos.

De acordo com a gerente de Insumos Estratégicos do GIES/FVS-AM, Eurenice Neves Lima, o encontro também tem objetivo de estimular os responsáveis por insumos, no interior do Estado, a continuar atualizando os dados sobre os usos de medicamentos em seus municípios.





" Os medicamentos são de interesse público, por isso é importante termos esse controle de onde estão os medicamentos, para onde estão sendo distribuídos e se os municípios estão bem abastecidos " , explicou Eurenice.

*Com informações da assessoria.

