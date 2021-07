Amazonas chega aos 2 milhões de vacinados contra a Covid-19

No gramado da Arena da Amazônia, servidores da saúde foram chamados para compor a solenidade de encerramento do segundo mutirão | Foto: Bianca Ribeiro





Manaus - O Amazonas chegou à marca de 2 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19. O governador Wilson Lima anunciou o registro histórico na cerimônia de encerramento do segundo mutirão "Vacina Amazonas" que finalizou às 18h desta quarta-feira (30). O índice inclui o número de cidadãos que receberam apenas a primeira dose.

Wilson Lima e a secretaria de saúde municipal Shádia Fraxe também anunciaram que quase 90 mil pessoas foram vacinadas ao longo dos dois dias de mutirão.

" Esses têm sido dias de muitas emoções porque a gente realizou um trabalho árduo em um viradão de vacinação. Daqui a alguns anos vamos contar aos nossos netos e filhos o momento duro que passamos, mas hoje damos um exemplo a todo o Brasil na pressa que temos pela vacinação. Perdemos irmãos, amigos, pessoas próximas e que infelizmente não estão aqui para acompanhar esse momento tão bonito. É um momento histórico, são quase 90 mil vacinadas em dois dias e ao todo mais de 2 milhões de pessoas já estão vacinadas no Amazonas " ,





Lima destacou ainda que os mutirões de vacinação continuarão no interior e que no próximo sábado o município de Rio Preto da Eva receberá uma mobilização para vacinar pessoas acima de 25 anos.



"Se continuarmos nesse ritmo de envio de doses pelo Governo Federal, vamos conseguir atingir todo mundo acima de 18 anos até o final de agosto. Só quero agradecer a todos por esse mutirão e agora fica a expectativa para o próximo", destacou. No entanto, muitas pessoas ainda precisam receber a segunda dose.

Parceria

A secretaria Shádia Fraxe agradeceu a parceria com o Governo do Amazonas e afirmou que as equipes municipais estão a postos para intensificar cada vez mais a campanha.

No gramado da Arena da Amazônia, servidores da saúde foram chamados para compor a solenidade de encerramento do segundo mutirão, que terminou com fogos.





A Semsa Manaus anunciou que não haverá vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (1°) pois a coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização (PNI) está trabalhando internamente na consolidação dos dados da vacinação e na programação das próximas etapas.



O calendário da semana será divulgado logo após este balanço.





