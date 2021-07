Amazonas recebe mais 19.890 doses de vacina da Pfizer

A remessa de imunizantes chegou a Manaus pela companhia aérea Latam | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas recebeu na noite desta quarta-feira (30) mais um lote de vacinas contra a Covid-19, enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). A nova remessa conta com 19.890 doses do imunizante Comirnaty, fabricado pela Pfizer/BioNtech, destinada à atender a população na capital, com público-alvo a ser definido.

A remessa de imunizantes chegou a Manaus pela companhia aérea Latam, e foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 23h40.

O novo lote de vacinas foi transportado com escolta de agentes da Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC, onde foram contabilizadas e armazenadas.

Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde; e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

“Vacina Amazonas”

O Governo do Amazonas realizou um viradão da campanha “Vacina Amazonas”, das 18h de terça-feira (29/06) até as 18h desta quarta-feira. As doses aplicadas, somadas às demais empregadas desde às 9h de terça-feira, nos postos da Prefeitura, alcançaram 88.534 pessoas em Manaus. Com os números deste mutirão, o Amazonas superou a marca de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas.

Para o viradão, foram montados mais de 80 postos no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionaram no horário habitual.

Este foi o quinto mutirão “Vacina Amazonas” realizado no estado, o segundo na capital. E o governador Wilson Lima anunciou que o município de Rio Preto da Eva será o sexto a receber a ação, já no próximo sábado (03/07).

A primeira edição do “Vacina Amazonas” ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, imunizando 141 mil pessoas em Manaus. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

