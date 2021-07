Pessoas de 26 anos serão vacinadas nesta sexta (2) em Manaus

Prefeito David Almeida | Foto: Divulgação

Manaus - A vacinação contra a Covid-19 vai avançar a partir desta sexta-feira (2), em Manaus. A população com 26 anos de idade ou mais será contemplada e poderá receber a primeira dose de imunizante nos postos da prefeitura, que serão divulgados.

O anúncio da nova faixa etária foi anunciado pelo prefeito David Almeida, na manhã desta quinta-feira (1º), durante balanço do mutirão Vacina Amazonas, na capital, realizado nos dias 29 e 30 de junho.

Para que as equipes de imunização façam a consolidação dos dados do mutirão de vacinação, além do planejamento da campanha para os próximos dias, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa nesta quinta, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

2 milhões

O Amazonas chegou à marca de 2 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19. O governador Wilson Lima anunciou o registro histórico na cerimônia de encerramento do segundo mutirão "Vacina Amazonas" que finalizou às 18h desta quarta-feira (30). O índice inclui o número de cidadãos que receberam apenas a primeira dose.

Wilson Lima e a secretaria de saúde municipal Shádia Fraxe também anunciaram que quase 90 mil pessoas foram vacinadas ao longo dos dois dias de mutirão.