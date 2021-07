'Meta é vacinar jovens de 18 anos em 10 ou 12 dias', diz David Almeida

Equipes de vacinadores estão aptas a imunizar de 25 a 30 mil pessoas por dia | Foto: Divulgação

Manaus - Durante apresentação do balanço da intensificação da campanha de vacinação contra a Covid-19 realizado na manhã desta quinta-feira (1°), o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que pessoas a partir de 26 anos já poderão se vacinar a partir de sexta-feira (2) , nos postos fixos da prefeitura. Além da nova faixa etária, o prefeito falou sobre o planejamento para alcançar o público mais jovem.

" Esperamos em 10 ou 12 dias conseguir vacinar toda a população acima de 18 anos, ao menos, com a primeira dose " disse o prefeito de Manaus, David Almeida

Almeida destacou que as equipes de vacinadores estão aptas a imunizar de 25 a 30 mil pessoas por dia e que pessoas das idades remanescentes que ainda não se vacinaram também podem comparecer aos postos.

" Nossa Manaus está muito avançada na vacinação em relação ao restante do país. Já chegamos a faixa etária de 26 anos, temos mais 1.082.000 milhões de doses aplicadas, incluindo 873.458 mil de primeira dose e 313.391 de segunda dose. Estamos avançando e quanto mais vacinas recebermos, mais iremos avançar " destacou o prefeito, em coletiva de imprensa

Ao longo do balanço da campanha de vacinação, foi divulgado pela titular da Semsa e pelo prefeito David Almeida, que mais de 88 mil pessoas foram vacinadas em Manaus ao longo do segundo mutirão "Vacina Amazonas", realizado em Manaus pela Prefeitura e Governo do Estado.

" Nossa capital é a segunda do Brasil que vacina a menor faixa etária. Em relação a segunda dose aplicada somos a quinta do país, os números são bons e estamos dispostos a melhorá-los assim que tenhamos mais doses disponíveis. Estamos tomando todas as precauções possíveis com novas variantes que estão sendo identificadas no país. Convido a todos a partir dos 26 anos para se juntarem conosco nessa união de esforços " concluiu o prefeito de Manaus, David Almeida

A Semsa Manaus anunciou que não haverá vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (1°) pois a coordenação municipal do Programa Nacional de Imunização (PNI) está trabalhando internamente na consolidação dos dados da vacinação e na programação das próximas etapas.

