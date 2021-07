Vazante: Rio Negro em Manaus desce mais dois centímetros em 24 horas

Desde a última quarta-feira (30), quando marcava 29,96 metros, registrando, nesta quinta-feira (1º), 29,94 metros | Foto: Divulgação

Manaus – Aos poucos, a capital amazonense e demais municípios do interior do Amazonas dizem adeus a cheia história do Rio Negro, que afetou de forma grave o Estado.



O nível da água desceu mais dois centímetros nas últimas 24 horas. Desde a última quarta-feira (30), quando marcava 29,96 metros, registrando, nesta quinta-feira (1º), 29,94 metros, obedecendo a previsão de vazante, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A pesquisadora Luna Gripp, do Serviço de Alerta Hidrológico do CPRM, disse que a baixa em variações da ordem de um centímetro e de forma lenta.

"Essa baixa é sempre gradual, a probabilidade é que comece a baixar um centímetro por dia, depois dois, depois três, isso vai variando, lentamente. Não é de uma hora para outra”, afirma.

No ano passado, o nível das águas chegou a 28,52 metros no mesmo mês. Este foi o maior registro feito desde 1902, quando teve início o processo de medição.

A Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas continuam as ações para enfrentamento da cheia. Mais de dois mil cartões do "Auxílio Operação Cheia 2021" foram entregues pela Prefeitura de Manaus, esta semana, por meio do Fundo Manaus Solidária. Em Parintins, distante 369 km da capital, o município recebeu mais de 9 mil cartões, o que significa um apoio direto de R$ 2 milhões no social e na economia.

