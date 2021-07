Vila de Paricatuba abriga plantas com propriedades medicinais

Paricatuba (AM) - A maior floresta do mundo, a Amazônia, é o abrigo de diversas espécies de animais e plantas. Cientistas estimam que um terço das espécies existentes no planeta se reproduzem dentro dos 4,1 milhões de km² de floresta. A Amazônia abriga 2.500 espécies de árvores (um terço da madeira tropical do planeta) e 30 mil das 100 mil espécies de plantas que existem em toda a América Latina.

O conhecimento sobre plantas encontradas na Amazônia é até hoje o recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Dessa forma, usuários de plantas medicinais de todo o mundo, mantém a prática do consumo de fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos. Algumas dessas plantas podem ser encontradas com facilidade em um pequeno espaço turístico a 12 quilômetros de Manaus, na Vila de Paricatuba, ponto turístico próximo ao município de Iranduba.

A Vila do Paricatuba é um local cercado por árvores centenárias e tem as paredes cobertas de trepadeiras que criam desenhos inusitados. O espaço recebe esse nome por já ter tido uma grande quantidade de paricás, uma árvore da família das fabáceas, utilizada pelos indígenas em rituais religiosos. “Paricatuba é uma alusão a utilização do paricá nos rituais xamânicos feitos na região”, explica o pesquisador e especialista no estudo de plantas medicinais, Moacir Biondo

Moacir Biondo é um médico que vive no Amazonas e possui pesquisas sobre plantas das região | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Biondo, conhece muito bem o local. Em uma única visita ele já encontrou mais de dez plantas que podem ser utilizadas para o uso medicinal. “A terra da Vila de Paricatuba não é tão especial. Na verdade, onde você andar pela Amazônia é possível encontrar plantas medicinais, mas como é um local muito visitado, essas plantas medicinais encontradas na vila são elementos que enriquecem a visita ao local”.

Plantas encontradas na região

O pesquisador Moacir Biondo conta que a região possui diversas plantas, muitas que podem ser utilizadas como propriedades medicinais. Confira alguma delas:

Apuí (Ficus Sp)

Em torno das ruínas é possível encontrar várias raízes de apuizeiro | Foto: Divulgação

Fruto vindo do apuizeiro, a planta é facilmente vista ao visitar as ruínas da vila de paricatuba. “Na verdade se formou uma floresta de apuizeiro em cima das ruínas. É uma planta do gênero Ficus, que gera um fruto parecido com o figo, muito comida por passarinhos, o que ajuda a planta a se espalhar”.

Possui raízes muito grandes que saem da região de cima das ruínas e tocam o solo. “É de suas raízes que podem ser colhidas o leite do apuí, a parte medicinal. O leite é um látex branco obtido com cortes na sua raiz que servem para tratar torções, luxações e até fratura, quando manuseada em forma de compressa com um pano limpo”, explica Biondo

Alfavaca de Cobra (Monniera trifólia)

Monniera trifólia, conhecida popularmente como Alfavaca de cobra | Foto: Reprodução/Esfera dourada

Facilmente encontrada no entorno da Vila do Paricatuba por possuir um cheiro característico, a Alfavaca de Cobra (Monniera Trifolha) é uma planta que indica que o solo é fértil. Ela possui esse nome por provocar uma ação sudorífica (que faz a pessoa suar), como explica Biondo. “O chá dela é usado no combate de acidentes ofídicos, ou seja, na desintoxicação em casos de envenenamento por animais peçonhentos. Quem consome o chá dela ganha mais tempo se envenenado por cobra e ele faz a pessoa suar bastante. Ela não é um antídoto, mas ela é um auxiliar importante em emergências”

Jambolão (Syzygium cumini)

Jambolão gera um fruto roxo, conhecido como azeitona preta | Foto: Divulgação

Conhecida também como azeitoneira popularmente na região, é uma árvore onde tudo nela pode ser aproveitado. “Seu fruto tem as mesmas propriedades da uva roxa, um poderoso antioxidante, ajudando a retardar o processo de envelhecimento. Da casca do seu tronco e da folha é possível fazer um chá que ajuda no controle da glicemia. O chá da folha é também anti-inflamatório e antialérgico. O caroço da semente é ainda mais forte neste controle. Tem outras utilidades também como em casos de disenteria e corrimento nas mulheres”.

Japecanga (Smilax Japecanga)

Japecanga | Foto: Reprodução/ Daniel Carvalho Gonçalves

Planta que está ameaçada de ser extinta, a japecanga pode ser encontrada na Vila do Paricatuba. Precisa ser manuseada com cautela pois possui espinhos que podem provocar inflamação. “A raiz dessa planta que tem a parte medicinal. Tem um efeito depurativo do sangue ao ser consumido o chá de sua raiz, eliminando todos os ácidos e inflamações que porventura estejam circulando na corrente sanguínea. Com esse efeito ela elimina as dores, principalmente as dores reumáticas”.

Jatobá (Hymenaea sp)

Jatobá possui propriedades terapêuticas importantes | Foto: Divulgação/Ascom São Paulo

O uso do jatobá na medicina tradicional é muito famoso no tratamento de doenças bronco-respiratórias, como a tosse, a bronquite, a asma e a pneumonia. Da base da casca ou dos seus frutos podem ser feitos chás e xaropes.

“É a planta principal da minha farmacopeia. Tem um potencial terapêutico muito importante em problemas broncos-respiratórios, tosse, bronquite, asma. Auxilia na recuperação da pneumonia, da tuberculose. Está sendo utilizado em pessoas sequeladas da covid-19 também. Ela é um bronco dilatador, anti-inflamatório", explica.

Leia mais



Pesquisador usa plantas da Amazônia para tratamentos

Uxi amarelo e Unha de gato usados no combate a cistos, miomas e endometriose

Perfume da Bota é vendido como 'milagre' para atrair parceiros no AM