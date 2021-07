Auxílio Enchente: mais de 75 mil famílias recebem o benefício

Até o momento, 75.744 cartões foram entregues | Foto: Divulgação/Secom

Amazonas - Para auxiliar as famílias amazonenses, afetadas pela cheia no estado, o Governo do Amazonas, através da Defesa Civil do Estado do Amazonas, entregou 75.744 cartões do auxílio Estadual Enchente até esta quinta-feira (01). O auxílio foi lançado pelo governador Wilson Lima e representa investimentos de R$ 37,5 milhões, voltados para o suporte de famílias afetadas pela enchente, de forma ágil e segura.



" Estamos levando a ajuda necessária na hora certa e a quem mais precisa, aqueles nossos irmãos que tem sofrido com o impacto da cheia. É uma ajuda que vai assegurar alimentação e outros itens muito importantes para ajudar a enfrentar esse momento " governador, Lima

Barcelos, Codajás, Japurá, Manicoré, Novo Airão, São Sebastião do Uatumã e Urucará são as próximas localidades a receberem o auxílio.



A equipe da Defesa Civil Estadual tem atuado na capacitação de agentes para realização do cadastro dos beneficiários, visando a agilidade tanto dos cadastros quanto das entregas dos cartões.

Outros sete municípios afetados pela cheia irão receber o subsídio estadual | Foto: Divulgação/Secom

A ação conta com o apoio das Defesas Civis municipais e de técnicos das prefeituras, servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), das Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Cultura e Economia Criativa.



Cadastro

O cadastro dos beneficiários é feito pelo aplicativo Sasi, por meio de parceria entre os órgãos de Defesa Civil do Estado e municípios.

As equipes têm ido às casas atingidas pela enchente para fazer o registro dos dados das famílias no aplicativo e, de imediato, a entrega do cartão. O número do cartão é inserido no cadastro, junto a um registro fotográfico do beneficiário. O prazo de validação do cadastro é de até 48 horas após a entrega do cartão.





*Com informações da assessoria

