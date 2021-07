Covid: operação realizou 2,8 mil testes em aeroporto e porto de Manaus

A operação de testagens no aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus já realizou 2.876 exames para identificação de casos do vírus | Foto: Divulgação Secom

Manaus - A operação de testagens contra a Covid-19 envolve o rastreio dos passageiros dos voos e dos familiares e contatos diretos dos casos positivos. O monitoramento é realizado pelo período de 14 dias contando do dia em que foi detectado o caso.

A operação de testagens no aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus já realizou 2.876 exames para identificação de casos do vírus. Destes, 1.875 em passageiros desembarcados de voos que chegaram à capital por via aérea e 1.001 testes em passageiros que chegaram por via fluvial.

Na atualização, houve a detecção de três novos resultados positivos no Aeroporto Eduardo Gomes, totalizando cinco casos, ou 0,27% dos testes no local.

Os três novos passageiros, detectados com Covid-19, foram identificados entre os dias 19 e 27 de junho. O primeiro foi um homem de 25 anos, vindo de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) no dia 19; no dia 26, uma mulher de 32 anos chegou em um voo de Fortaleza, no Ceará; o terceiro foi um homem de 41 anos, procedente de Belém, no Pará, no dia 27. Eles apresentaram coriza, febre, mialgia (dor muscular) e sintomas gerais semelhantes a resfriado.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, aponta que a operação de testagens é uma ferramenta importante para o monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado.

" Os técnicos estão a postos para atender os passageiros que estão desembarcando, explicando a necessidade da realização do teste e do rastreio de novas variantes dentro do Estado " Cristiano Fernandes, diretor-presidente da FVS-AM

No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes , a operação iniciou no dia 31 e maio. Até o dia 27 de junho, já haviam sido realizados 693 testes de antígeno e 1.182 coletas de amostras nasofaríngeas para RT-PCR.

Já no Porto de Manaus, a operação iniciou em 8 de junho e, até 27 de junho, já haviam sido realizados 1.001 testes, sendo 787 de antígeno e 214 coletas de amostras nasofaríngeas para RT-PCR. Todos os examinados apresentaram resultado negativo para Covid-19.

A estratégia é uma ação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) em parceria com Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

*Com informações da assessoria

