Família acorda com carro invadindo casa no Centro de Manaus

Manaus - Um grave acidente de trânsito quase terminou em tragédia para uma família que mora na rua Ferreira pena, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Um cavalo mecânico atingiu um carro que invadiu a casa. Uma mãe e duas filhas estavam no local. na manhã desta sexta-feira (2). Segundo relatos, elas estavam dormindo quando ouviram o impacto do veículo contra a casa.

A dona da casa, uma mulher de 25 anos, informou que no momento da colisão, objetos que estavam em um guarda-roupa caíram em cima da filha, com apenas dois anos. Por um instante, a mulher acreditou que o móvel havia caído em cima da menina.

" Tomamos um susto com o impacto. Minha filha mais velha de oito anks começou a gritar e eu pulei da cama. Minha filha de dois anos estava chorando desesperada em baixo das coisas que haviam caído. Tentamos sair, mas fiquei em estado de choque. Foi um livramento de Deus. Se esse carro não estivesse estacionado aí poderia ser uma tragédia " Vítima do acidente, dona de casa

Antes de bater no carro, o cavalo mecânico sofreu uma pane desceu uma ladeira e atingiu uma motocicleta e mais um veículo. A perícia deve apontar as causas do acidente. O muro da casa ficou completamente destruído e móveis da casa foram danificados. Felizmente, ninguém ficou ferido. A empresa proprietária do cavalo mecânico deve arcar com os prejuízos.

Acidentes em Manaus

Casos com veículos desgovernados e quem colocam a vida de pessoas em risco, acontecem constantemente em Manaus. Um caminhão sem controle com uma carga de 140 sacas de trigo invadiu uma loja de autopeças em março deste ano.

O acidente deixou quatro pessoas gravemente feridas e aconteceu na avenida Cosme Ferreira, sentido Centro-Bairro, na zona Leste de Manaus. Testemunhas relaram que o motorista do caminhão teria estacionado o veículo metros acima do local do acidente, e descido para ir a uma padaria. Na ocasião, o freio de mão falhou e o caminhão desceu a via desgovernado, sem ninguém ao volante.

