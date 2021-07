AM aplicou 594 doses vencidas de vacina contra Covid; veja o que fazer

Em Manaus, ao menos 86 doses da vacina da AstraZeneca foram aplicadas fora da validade | Foto: Reprodução

MANAUS - Pelo menos 594 doses da vacina AstraZeneca foram aplicados fora do prazo de validade em Manaus e em outras 30 cidades do interior do Amazonas, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quarta-feira (2). Ao todo, mais de 26 mil doses vencidas do imunizante foram administradas em todo o país, conforme dados oficiais do Ministério da Saúde.



Ainda de acordo com a publicação, as vacinas desses lotes foram distribuídas de janeiro a março pelo governo federal para todos os estados do Brasil antes do vencimento. Eles somam quase 3,9 milhões de doses, das quais cerca de 140 mil não foram utilizadas dentro do prazo de validade. Dessas, até o dia 19 de junho, 26 mil tinham sido aplicadas já vencidas.

Os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer duram até seis meses. A Janssen, com validade original definida em três meses, agora pode ficar armazenada por até quatro meses e meio. A Coronavac tem duração de um ano —o primeiro lote dessa vacina utilizado no Brasil venceria somente em novembro.

Em Manaus, ao menos 86 doses da vacina da AstraZeneca foram aplicadas fora da validade, conforme a reportagem da Folha. Além disso, outros 30 municípios do interior também aplicaram vacinas fora do prazo de validade. O Centro de Saúde Emille Tassia Abreu de Freitas, em Manicoré, foi a unidade de saúde do estado que mais administrou as doses vencidas, segundo o jornal.

Confira todos os postos de vacinação do Amazonas que realizaram aplicações fora da validade

Estabelecimento Cidade UF Total 27º MANICORE AM 102 81º MANACAPURU AM 47 82º MANAUS AM 45 98º NOVO ARIPUANA AM 40 112º SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 35 118º IRANDUBA AM 33 133º NHAMUNDA AM 28 168º MANAUS AM 22 184º SILVES AM 20 219º MANACAPURU AM 18 229º NOVO AIRAO AM 18 240º EIRUNEPE AM 16 262º CANUTAMA AM 15 265º ITACOATIARA AM 15 301º ATALAIA DO NORTE AM 12 338º AUTAZES AM 11 386º ITACOATIARA AM 9 411º SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 9 427º MANACAPURU AM 8 467º COARI AM 7 579º BARCELOS AM 5 580º MANAUS AM 5 634º IRANDUBA AM 5 665º MANACAPURU AM 4 756º EIRUNEPE AM 4 778º MANACAPURU AM 3 779º MANAUS AM 3 780º EIRUNEPE AM 3 781º CARAUARI AM 3 927º LABREA AM 3 931º MANACAPURU AM 3 996º MANAUS AM 2 997º IPIXUNA AM 2 998º MANAUS AM 2 999º TEFE AM 2 1.000º MANAUS AM 2 1.001º HUMAITA AM 2 1.206º MANICORE AM 2 1.207º NOVO AIRAO AM 2 1.304º MANACAPURU AM 2 1.478º MANAUS AM 1 1.490º MANACAPURU AM 1 1.491º MANACAPURU AM 1 1.492º MANAUS AM 1 1.493º MANAUS AM 1 1.494º EIRUNEPE AM 1 1.495º PAUINI AM 1 2.320º SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 1 2.321º SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 1 2.324º SAO SEBASTIAO DO UATUMA AM 1 2.337º JUTAI AM 1 2.340º CAAPIRANGA AM 1 2.341º COARI AM 1 2.362º ANORI AM 1 2.370º BORBA AM 1 2.371º BORBA AM 1 2.384º LABREA AM 1 2.400º RIO PRETO DA EVA AM 1 2.428º MANACAPURU AM 1 2.431º MANAUS AM 1 2.443º BARCELOS AM 1 2.453º MANAQUIRI AM 1 2.632º PARINTINS AM 1 2.678º TABATINGA AM 1 2.698º MANAUS AM 1









Saiba se você recebeu uma dose vencida da vacina

Para saber se você recebeu uma dose vencida do imunizante em uma das unidades de saúde que contam na tabela acima, basta conferir a sua carteira de vacina, e verificar se o lote aplicado ainda estava dentro da validade na data em que o imunizante foi aplicado. Confira os lotes e as datas de vencimento, respectivamente:



Lotes Vencimento 4120Z001 29/mar 4120Z004 13/abr 4120Z005 14/abr CTMAV501 30/abr CTMAV505 31/mai CTMAV506 31/mai CTMAV520 31/mai 4120Z025 04/jun





Como proceder?

Caso você tenha recebido vacina da AstraZeneca de um dos oito lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com sua carteira de vacinação para registro do erro vacinal e para receber orientações.

Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado.

O que diz as autoridades de saúde do Amazonas?





A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas esclarece que todos os lotes de vacina que foram encaminhados pelo o Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Imunização (PNI), foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios, que são os responsáveis pelo armazenamento, aplicação e informação oficiais do Ministério da Saúde.

A FVS-AM realiza o monitoramento junto às Secretarias Municipais de Saúde em relação ao controle de estoque de vacina, de acordo com lote e data de vencimento e, não há registro, por estas secretarias, de aplicação de doses com data de validade vencida.

"No entanto, a coordenação estadual do PNI está monitorando junto aos municípios para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise", finaliza a nota.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) informa que, desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19, não houve registro de lotes vencidos na Divisão de Imunização do Município (Divim), nem a aplicação de qualquer dose fora do prazo de validade.

"A secretaria esclarece que todos os lotes recebidos são devidamente registrados nos sistemas de informação, onde também são cadastrados os dados do vacinado, local e hora da aplicação da dose, além dos dados do vacinador. As informações são repassadas ao Ministério da Saúde, para monitoramento e transparência do processo de vacinação. A Semsa vai apurar, junto ao DataSus, a possibilidade de erros nos registros no sistema do Ministério da Saúde", afirma.

A Semsa orienta que, em caso de dúvidas, os usuários podem abrir manifestação junto à Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do telefone 0800-092-1603 e 98842-6835, exclusivo para mensagens de WhatsApp.

