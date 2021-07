Vias são engolidas por buracos em Iranduba

IRANDUBA - 'Parece que estamos na Lua, com tanto buraco', diz a moradora Thayara Silva*, de 39 anos, sobre as ruas do bairro do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Essa é apenas uma das inúmeras reclamações ouvidas pelo Em Tempo , durante visita ao município, na terça-feira (30), sobre o estado da malha viária urbana da região.

Quem percorre pelas ruas do Cacau Pirêra, porta de entrada da rodovia estadual AM-070 tem dificuldade em encontrar uma via que esteja minimante trafegável. Moradora do bairro Nova Veneza, a comerciante Thayara* não economiza nas críticas.

" Aqui não tem rua descente, as que não estão alagadas, estão abandonadas. Para que serve os nossos impostos? Na hora de fazer o mínimo pela população, a prefeitura não pode? Quando chove, e precisamos sair, a gente se suja muito com a lama " Comerciante, de 39 anos

Um pouco mais distante da zona central do município, no bairro Morada do Sol, o reflexo da falta de atenção dos gestores municipais para com a população também está presente nas péssimas condições das vias e calçadas com erosão.

"Eu nem lembro quando foi a última vez que ajeitaram as ruas aqui do bairro. De promessas, todos nós já estamos fartos. A gente vê muita propaganda do prefeito, e pouco ação, essa é a realidade", comentou Francisco Amélio*, de 57 anos, morador da região.

Sem respostas

A equipe do Em Tempo foi à sede da Prefeitura de Iranduba, para cobrar respostas da Secretaria de Infraestruturada (Seminf), mas foi orientada a entrar em contato por meio de assessoria. Contudo, até o fechamento desta matéria, a assessoria de comunicação do órgão não havia respondido aos questionamentos.

*Nomes fictícios para preservar a identidade dos personagens.

