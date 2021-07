Avançam obras da rodovia Carlos Braga, em Iranduba

IRANDUBA - A reconstrução dos mais de 10 quilômetros da rodovia Carlos Braga, localizada no quilômetro 18, da AM-070, que dá acesso à sede de Iranduba, está próxima de ser concluída. Segundo o Governo do Estado, foram investidos mais de R$ 8 milhões nas obras, que iniciaram ainda no ano passado.

A exceção de ações paliativas, a estrada não passava por uma revitalização estrutural há mais de 10 anos, ocasionando na degradação da massa asfáltica e da sinalização da rodovia, o que aumentava o risco de acidentes e prejuízos para os motoristas.

Na quarta-feira (30), a equipe do Em Tempo trafegou pela estrada, e constatou que grande parte da rodovia já foi pavimentada. Entretanto, pequenos trechos ainda apresentam buracos e sem massa asfáltica, justamente onde há agentes da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) executando obras. Além disso, sinalizações de trânsito ainda não foram implementadas.

Estrada não passava por uma revitalização estrutural há mais de 10 anos | Foto: Ayrton Senna Gazel

Para o governador Wilson Lima, as obras representam mais desenvolvimento econômico para Iranduba e para os municípios do entorno, que serão beneficiados com a melhoria na mobilidade e no escoamento da produção.

" As obras são resultados de um planejamento e do compromisso que o Estado do Amazonas tem em recuperar essas rodovias e sobretudo, garantir um direito básico do cidadão que mora aqui, que é o direito de ir e vir. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental para a questão do desenvolvimento econômico do município de Iranduba e também das comunidades que estão ao longo dessa rodovia " Wilson Lima, governador do Amazonas

Leia mais