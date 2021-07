Alça de viaduto é interditada e afeta linhas de ônibus em Manaus; veja

A interdição ocorre a partir das 20h30 desta sexta-feira e prossegue até as 6h de segunda-feira, 5/7. | Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Manaus (AM) - A alça subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, na rua João Valério em direção à avenida Constantino Nery, será interditada para aplicação da concretagem no local. A interdição ocorre a partir das 20h30 desta sexta-feira (2) e vai até as 6h de segunda-feira (5).

Os veículos que trafegam no local devem procurar rotas alternativas. Por causa da interdição, haverá alterações temporárias nas linhas 122 (Santo Agostinho / conjunto Vieiralves / T2 / Cachoeirinha), 123 (Santo Agostinho / Jacira Reis / T1 / Centro) e 452 (Parque das Nações / Flores / T1 / Centro).

Os veículos que trafegam no local devem procurar rotas alternativas. | Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Neste período, as linhas 123 e 452, no sentido bairro-Centro, seguirão direto na avenida Djalma Batista e dobrarão à direita na avenida Álvaro Maia, seguindo direto até fazer retorno próximo ao centro de convivência da Família Magdalena Arce Daou; em seguida, dobram à direita na avenida Constantino Nery até o Terminal de Integração 1, de onde seguem o itinerário normal.

Em relação à linha 122, esta trafega pela rua João Valério e dobra à esquerda na avenida Djalma Batista, de onde segue até dobrar à direita na avenida Álvaro Maia; a linha, então, segue por esta via até entrar à direita na rua Amaral dos Santos, à esquerda na rua Vicente Torres Reis, à direita na rua Emílio Ruas até a avenida São Jorge, de onde continua o itinerário normal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Plataforma e nova estação são entregues na Zona Norte de Manaus

Ônibus bate em poste e causa engarrafamento na Zona Norte de Manaus