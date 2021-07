David Almeida fiscaliza serviço de recuperação viária na zona Sul

Na Betânia, David Almeida visitou as ruas do Rosário e Diagonal, onde duas equipes fazem a troca total da malha asfáltica. | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou os serviços de revitalização viária executados pelos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) em diversos bairros da zona Sul da capital amazonense, na manhã desta sexta-feira (2).

Na Betânia, David Almeida visitou as ruas do Rosário e Diagonal, onde duas equipes fazem a troca total da malha asfáltica.

No bairro, 32 vias e três rotatórias serão contempladas com obras | Foto: Ruan Souza/Semcom

" Esse trabalho de recapeamento e de tapa-buracos integra o pacote de ‘Obras de Inverno’. No total, serão 52 ruas recuperadas na zona Sul. Estou aqui acompanhado o serviço executado pela equipe da Seminf e pela empresa terceirizada, para mostrar o volume de trabalho que vem sendo realizado pela prefeitura. Nós estamos na rua. O trabalho não para " David Almeida, prefeito de Manaus

De acordo com informações da Seminf, do total das 52 vias a serem recuperadas, as 16 primeiras devem ser entregues em duas semanas.

Outro ponto visitado pelo chefe do Executivo municipal foi a rotatória da Gillette, no Distrito Industrial.

No bairro, 32 vias e três rotatórias serão contempladas com obras de calçadas, meio-fio, drenagens profundas e a troca total do pavimento, distribuídas em três lotes de serviços realizados pelas empresas Ardo Construtora, Soma Ltda. e construtora Etam.

*Com informações da assessoria

