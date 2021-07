Segunda parcela do 'Auxilio Aluguel-Cheia 2021' é pago em Manaus

A segunda parcela dos beneficiários do terceiro e quarto lotes será liberada no dia 16 de julho. | Foto: Divulgação

MANAUS - Começou a ser liberada nesta sexta-feira (2), a segunda parcela do “Auxílio Aluguel Cheia 2021”, às famílias contempladas no primeiro e segundo lotes do benefício criado pela Prefeitura de Manaus. No total, são 2.122 beneficiários atendidos com o repasse dessa parcela. A segunda parcela dos beneficiários do terceiro e quarto lotes será liberada no dia 16 de julho.

" Esse trabalho foi realizado na área urbana e também na zona rural e continuamos com nossos servidores, revisitando alguns locais onde identificamos famílias não cadastradas na primeira visita, por não estarem em suas residências " afirmou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes.

Até o momento, foram cadastradas 3.776 famílias em 15 bairros da capital e em comunidades rurais dos rios Negro e Amazonas. Desse total, 3.462 famílias receberam o benefício. Um quantitativo de 314 famílias ainda não foi contemplado por conta de divergência de informações ou por problemas no CPF, identificados pela Caixa Econômica Federal.

Sobre o Auxílio Aluguel Cheia 2021



Cada família receberá duas parcelas do benefício, no valor de R$ 300, pagos por meio de conta social digital “Caixa Tem”. O beneficiário não precisa se dirigir às agências da Caixa Econômica, bastando consultar a conta pelo aplicativo.

