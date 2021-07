Estádio Francisco Garcia de Rio Preto da Eva será revitalizado

Rio Preto da Eva - O estádio Francisco Garcia, conhecido como “Chicão”, está localizado no município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros de Manaus), e foi inaugurado em 25 de novembro de 2007.

Um grupo de apoiadores do Holanda Futebol Clube, de Rio Preto da Eva, liderado pelo presidente do time e vice-prefeito do município, Neto do Baixo Rio, buscou investimentos para revitalizar o estádio do clube rio-pretense e melhorar a estrutura para treinos e jogos.

Após articulação da prefeitura, o deputado federal Delegado Pablo (PSL) anunciou a liberação, por meio de emenda parlamentar, do valor de R$ 600 mil, para a reforma e ampliação do Estádio Municipal Francisco Garcia. Conforme Neto do Baixo Rio, a obra está estimada em R$ 750 mil, e contará também com o investimento do órgão municipal.



O presidente do clube garantiu que o projeto da prefeitura elevará a prática de atividades esportivas no município e poderá ser usado por jogadores de futebol, além de espaço para realização de outros esportes, que podem ser desenvolvidos no complexo.

A prefeitura pretende realizar jogos do campeonato amazonense, das séries C e D do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, depois da revitalização do espaço esportivo.



" Não é um sonho, é uma realidade que vai ser alcançada, Rio Preto da Eva é um grande centro turístico de lazer e a revitalização do estádio proporcionará, uma ação social, para acolher jovens, na prática de esporte, como também receberá caravanas de torcedores para assistir aqui bons espetáculos " Neto do Baixo Rio, presidente do clube

Projeto de revitalização

Conforme o deputado Delegado Pablo, o esporte é uma ação social e busca maneiras de beneficiar os jovens com oportunidades de lazer e entretenimento. “Estamos atuando de acordo com a necessidade de cada município”, afirmou. Segundo o vice-prefeito, o plano de revitalização do Estádio Municipal Francisco Garcia já está pronto e aguardando os processos burocráticos.

Clube

Estádio Francisco Garcia será revitalizado após tratativas da prefeitura | Foto: Divulgação

O Holanda FC iniciou suas atividades profissionais em outubro de 2007. O clube foi o primeiro do interior a ser campeão do torneio do Amazonas como estreante na Primeira Divisão, além de conquistar um título em sua primeira participação.

O time também já jogou em competições nacionais, na Série C do Brasileirão, e já competiu na Copa do Brasil. A produção de laranja de Rio Preto da Eva inspirou o nome do time, além da cor, o clube também adotou a fruta como mascote. Devido à falta de reparos, o Holanda FC não joga mais no estádio de casa e está sediado em Manaus desde 2015.

