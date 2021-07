Sete pontos de vacinação irão funcionar em Manaus neste sábado (3)

Os documentos necessários para ser vacinado são identidade original com foto, CPF e comprovante de residência | Foto: Semcom

Manaus -Sete pontos de vacinação contra a Covid-19, disponibilizados pela Prefeitura de Manaus estarão funcionando neste sábado (3). O Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Flores, voltará a funcionar como posto exclusivo para pedestres. Com isso, o sambódromo passa a atender apenas na modalidade de drive-thru. Todos os locais funcionarão das 9h às 16h para vacinar o público de 26 anos e mais com primeira dose e também para quem precisa tomar a segunda dose.

Além do público geral a partir dos 26 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue vacinando as gestantes e puérperas e os trabalhadores das Forças Armadas e de segurança e salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa).





Nesta sexta-feira, a Semsa teve seis pontos vacinando, destes, quatro em horário diferenciado, até as 21h. “Nessa semana que está terminando, conseguimos avançar consideravelmente nos públicos, chegando às pessoas de 26 anos. Tivemos a terceira edição da intensificação, cujo resultado foi bem positivo. Já conseguimos esgotar os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. Estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos que as pessoas compareçam aos postos para receber a vacina”, disse o prefeito David Almeida.



Segundo ele, para poder avançar ainda mais, é necessário que o município receba novas remessas de vacinas. “Temos o público de 18 a 25 anos, ávido para ser vacinado, contando os dias para que chegue a sua vez. Nossas equipes estão aí, nessa batalha, vibrando a cada dose aplicada. Vamos em frente. Em pouco tempo nossa população vacinável já terá recebido a primeira dose”, apostou.

A secretária Shádia Fraxe, da Semsa, destacou os números do Vacinômetro, ferramenta disponibilizada pela secretaria para o acompanhamento das doses aplicadas.

" Nosso indicativo do sucesso da campanha em Manaus é o Vacinômetro. Já temos mais de um milhão e duzentas mil doses aplicadas, sendo quase 900 mil primeiras doses. E vamos continuar avançando, é isso que queremos para a nossa cidade " ,





Para quem ainda vai tomar a primeira dose, a orientação da Semsa é que preencha o cadastro no Imuniza Manaus, o que permitirá mais rapidez no atendimento no ponto de vacinação. O acesso pode ser feito por meio do link https://imuniza.manaus.am.gov.br .



Os documentos necessários para ser vacinado são identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia, que fica retida para controle. Os militares precisam apresentar a identidade militar e o CPF. As gestantes, além de identidade e CPF, precisam levar um documento que comprove a gravidez, sendo aceito exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante. As mulheres que deram à luz a até 45 dias, que são as puérperas, devem levar declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.





A Semsa orienta que antes de se dirigir a um dos pontos para receber a vacina, seja feita uma consulta ao serviço disponibilizado pela Semsa, o “Filômetro”, que mostra o movimento em cada um dos locais. O acesso é pelo link bit.ly/filometrovacina. Nele é possível identificar o posto, verificar a situação da fila, cuja classificação é por cores e indicativo de tamanho, e, caso tenha fila grande, escolher outro local para ser vacinado.



Pontos de vacinação

Das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira (Apenas para pedestres)

Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

(Apenas para pedestres)

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1

(Apenas para pedestres)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

(Apenas para pedestre e drive-thru);

- Centro de Convenções (sambódromo) – avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

(Apenas drive-thru).

Centro de Convenções Vasco Vasques – avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

(Apenas para pedestres)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

(Apenas para pedestres)

*Com informações da assessoria

