FCecon seleciona bolsista para estudo sobre HPV no Amazonas

MANAUS - Programas de bolsas podem ser uma boa alternativa para quem deseja aprofundar conhecimentos práticos e teóricos, e obter experiências.

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), está selecionando um bolsista para atuar no projeto de pesquisa “Autocoleta e teste de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer cervical: estudo multicêntrico de viabilidade no Brasil”.

A pesquisa é desenvolvida pela Universidade Estadual de Maringá e terá a participação da Fundação Cecon, responsável pelas coletas na Região Norte. O estudo é financiado pelo Ministério da Saúde (MS).

Critérios

Para ser selecionado, o bolsista deverá ser profissional com grau mínimo de mestre da área de Saúde, com formação em nível de graduação em biologia, farmácia, biomedicina, enfermagem ou medicina.

O profissional selecionado terá bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI) nível B (ATP-B) pelo período de dois anos, com possibilidade de renovação por mais 6 a 12 meses. A carga horária de dedicação às atividades do projeto é de 40 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 3 mil.

Inscrições

Os candidatos podem se inscrever no período de 5 a 9 de julho. Todos os documentos exigidos, que estão descritos no edital no site da FCecon ( www.fcecon.am.gov.br ), devem digitalizados e enviados para os e-mails [email protected] e [email protected], até as 17h do dia 9 de julho, seguindo horário de Manaus.

O resultado do processo seletivo será divulgado através de Edital Público no dia 16 de julho. O início das atividades está vinculado à liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde, através do convênio N° 905103/2020.

