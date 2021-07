Casos de Covid-19 são investigados em comunidade no Careiro Castanho

Foram registrados 21 casos do novo coronavírus na comunidade formada por 68 famílias, conforme a Vigilância em Saúde de Careiro Castanho. | Foto: Secom

Careiro Castanho - Uma equipe formada por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Secretaria Municipal de Saúde de Careiro Castanho (Semsa/Careiro Castanho), está na comunidade Igapó-Açu, localizada no quilômetro 200 da BR-319, e a 100 quilômetros de Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (2), para realizar a investigação de 21 casos de Covid-19 diagnosticados na localidade.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a visita visa identificar novos casos de Covid-19. “Com a identificação desses pacientes de forma precoce, é possível isolar os casos para evitar maior contaminação de Covid-19 na localidade”, afirma o diretor-presidente.

Cristiano acrescenta que as equipes irão realizar a vacinação das pessoas, que eventualmente não receberam a primeira dose de vacina contra a coVid-19.

Investigação

A equipe contou, ainda, com a participação das secretárias municipais de saúde de Careiro Castanho, Eliete Siqueira, e a de Manicoré, Maria Adriana Moreira. A visita em conjunto é importante em razão da área ser limítrofe entre os municípios de Careiro Castanho, Borba e Manicoré.

Foram registrados 21 casos do novo coronavírus na comunidade formada por 68 famílias, conforme a Vigilância em Saúde de Careiro Castanho. As confirmações da doença foram realizadas por meio de exames RT-PCR e teste de antígeno, realizados pela Semsa/Careiro Castanho.

Segundo a chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS-AM), Liane Souza, dez técnicos da FVS-AM estão realizando a coleta de amostras para realização de novos testes de antígeno e de RT-PCR. “O rastreamento inclui busca ativa do novo coronavírus em familiares e demais contatos dos casos positivos; e agir de acordo com a amplitude do cenário epidemiológico”, detalha Liane.

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-AM (92) 3182-8550 e 3182-8551. Contato telefônico do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Com informações da assessoria

