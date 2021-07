David Almeida comemora chegada de 37 mil doses da Janssen

Doses devem pousar em solo manauense às 10h deste sábado (3) | Foto: Reprodução

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no início da noite desta sexta-feira (2), a chegada de 37 mil doses da vacina contra a Covid-19, produzidas pela empresa norte-americana Janssen. A remessa faz parte das 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos (EUA) ao governo federal, após solicitação do consórcio Conectar, que tem Almeida como vice-presidente da região Norte.

O chefe do Executivo municipal explicou que a doação norte-americana é uma conquista da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), e confirma a importância do trabalho coletivo para combater o novo coronavírus. As doses devem pousar em solo manauense às 10h deste sábado (3).

" É com imensa alegria que anunciamos mais essa boa notícia para a população. O Amazonas receberá 37 mil doses da vacina da Janssen. Esse lote de imunizantes foi doado pelo Estados Unidos após solicitação do consórcio Conectar, formado por membros da Frente Nacional dos Prefeitos. Agora, podemos avançar ainda mais na nossa campanha de vacinação e atingir novos grupos. Estamos cada vez mais próximos de vencer essa pandemia " ,





O prefeito informou que, tão logo as doses de Manaus sejam liberadas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) municipal, a prefeitura anunciará as novas ações para intensificar o processo de vacinação da população.



"Nosso desejo é que toda a população vacinável seja 100% imunizada até o mês de agosto. Portanto, esse reforço de doses é importante para que possamos abrir a vacinação para novas faixas etárias. Conseguimos avançar muito nas últimas três semanas e queremos manter esse ritmo acelerado para sairmos dessa pandemia, que trouxe tanto sofrimento para Manaus", salientou o prefeito.

Campanha

Neste sábado (3), a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 continuará contemplando a população a partir dos 26 anos. No total, serão sete postos espalhados pela cidade. Destaque para o Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Flores, zona Centro-Sul, que voltará a funcionar como posto exclusivo para pedestres.

Todos os locais funcionarão das 9h às 16h para vacinar o público de 26 anos e mais com primeira dose e também para quem precisa tomar a segunda dose.





Os documentos necessários para ser vacinado são identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia, que fica retida para controle.



Pontos de vacinação

Das 9h às 16h

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira, zona Leste.

Apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso (PMI), rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Apenas para pedestres

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3.555, Distrito Industrial 1, zona Sul.

Apenas para pedestres

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1, zona Leste

Apenas para pedestre e drive-thru

Centro de Convenções de Manaus, sambódromo, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste.

Apenas drive-thru.

Centro de Convenções Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores, zona Centro-Sul.

Apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte.

Apenas para pedestres





