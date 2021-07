Alívio e emoção marcam mutirão de vacinação em Rio Preto da Eva

Dayne Fontes foi uma das primeiras a receber a vacina neste mutirão | Foto: Arthur Castro/Secom

Rio Preto da Eva - Após as inúmeras cenas dramáticas causadas pela pandemia da Covid-19 que assombrou o Amazonas, relatos de alegria e esperança tem se tornado frequentes durante os mutirões de vacinação contra a doença.

Em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros da capital, os primeiros vacinados contra a Covid, no mutirão “Vacina Amazonas”, realizado neste sábado (3), foram Osvaldo e Dayne Fontes, um casal, ambos com 33 anos, imunizados no Posto de Combustíveis, localizado na entrada da cidade, que está funcionando na modalidade drive-thru.

Após receberem a primeira dose, eles relatam o sentimento de realização e alívio. “O sentimento é de realização, porque está todo mundo aguardando por essa vacina já faz algum tempo. Que todas as pessoas possam proteger as famílias delas, e as pessoas que também querem ter saúde venham se vacinar”, comentou Dayne.

Osvaldo espera melhorar a vida e o comércio com a vacina. “O sentimento de se vacinar é de alívio. Isso é uma ajuda para a gente combater esse vírus. Com a pandemia pararam muitas coisas, mas agora vai melhorar”, confia.

A vacinação em Rio Preto da Eva ocorrerá ao longo de nove horas ininterruptas | Foto: Divulgação

Itamar Morais, de 42 anos, foi o primeiro vacinado entre os motoqueiros do município. Para ele a vida vai ficar melhor após esse mutirão.

" Eu espero uma vida melhor com a vacina. Com todo mundo se vacinando vai ficar muito melhor " , aposta Itamar

Mutirão

A vacinação no município ocorrerá ao longo de nove horas ininterruptas, entre 8h e 17h, em postos montados em três pontos: no Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade; Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa; e no ponto entre a Rodoviária e o Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

“Vacina Amazonas”

Este é o sexto mutirão da campanha “Vacina Amazonas” já realizado no estado, sendo o quarto feito em um município do interior desde junho deste ano. Além de Rio Preto da Eva, foram feitos mutirões em Manaus, Novo Airão, Manacapuru e Parintins. A ação mais recente ocorreu em Manaus, entre terça (29) e quarta-feira (30), atingindo a marca de 58.534 doses aplicadas durante 24 horas de viradão.

