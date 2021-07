Agricultor comemora imunização contra a Covid-19 em zona rural do AM

O agricultor se vacino nesta sábado, em Rio Preto da Eva | Foto: Tácio Melo/Secom

RIO PRETO DA EVA (AM) - Promover a vacinação em massa contra a Covid-19 é uma tarefa ainda mais difícil para o Amazonas, levando em consideração as longas distâncias. Entretanto, as autoridades de saúde tem se empenhado em traçar estratégias para que o imunizante chegue a todos.

A alegria em receber a primeira dose da vacina já é uma realidade para o agricultor Manuel Raimundo da Costa, 45, morador da zona rural de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. Ele foi vacinado na manhã deste sábado (3), na Escola Municipal Menino Jesus, localizada próximo ao ramal onde fica localizada a residência dele.

Na expectativa para receber a primeira dose, Manuel chegou às 5h no posto de vacinação para que pudesse ser um dos primeiros atendidos, só não imaginava que seria o vacinado número um. Na ocasião, ele foi acompanhado pelo governador Wilson Lima durante a aplicação da dose.

" Saí de casa às 4h30, eu moro no ramal 102, vim pegando um frio, mas consegui chegar aqui. Sou o primeiro e estou muito feliz por isso " , disse Manuel

O mutirão realizado neste sábado, em Rio Preto da Eva, é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura do município. A campanha teve início às 8h e seguirá atendendo pessoas a partir de 25 anos até às 17h, em três postos de vacinação.

Área rural

O Governo do Estado montou a estrutura para atender este público na Escola Municipal Menino Jesus, garantindo, assim, que toda a população local que pertence ao público-alvo da campanha seja vacinada.

